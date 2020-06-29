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超皮！小海獅悠哉滑行「刷水池」 幫倒忙害飼育員做白工
海獅擁有流線型的身體，可在水中靈活運動，也能以滑行的方式在地面上前進。日本桂濱水族館在Twitter發佈一支影片，只見工作人員正忙著清理水池中的髒水時，一旁的海獅則興奮的在地面上滑行，讓清乾淨的髒水又佈滿地面，工作人員又好氣又好笑的說「牠很想幫忙飼育員，但結果都是反效果啊！」
日本桂濱水族館在Twitter發佈一支影片，可見一名工作人員正拿著刷子，將水池內的髒水聚集到一邊，旁邊的小海獅見狀，疑似「想幫忙」，竟直接以身體滑行「掃髒水」，不過由於海獅滑行影響，原先聚集好的髒水又被掃到水池其他地方，等於讓工作人員做白工。
桂濱水族館發文寫下，「海獅很想幫忙飼育員，但結果都是反效果啊！」該部可愛的影片吸引205萬人觀看，也累計了9.2萬人按讚。許多網友看完笑翻，留言「好可愛」、「不幫忙還搗蛋」、「很皮」、「難怪身體是黑色的」、「好chill」。
綺麗にしたい飼育員とそれを手伝いたいけどむしろ逆効果のアシカ#桂浜水族館 #ハマスイ #カリフォルニアアシカ pic.twitter.com/LvO1Dvsz3E— 🐧つっきー🐧とあるハマスイファン (@CIicWdhHlXGV0Xs) June 25, 2020
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