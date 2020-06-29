超皮！小海獅悠哉滑行「刷水池」 幫倒忙害飼育員做白工

海獅擁有流線型的身體，可在水中靈活運動，也能以滑行的方式在地面上前進。日本桂濱水族館在Twitter發佈一支影片，只見工作人員正忙著清理水池中的髒水時，一旁的海獅則興奮的在地面上滑行，讓清乾淨的髒水又佈滿地面，工作人員又好氣又好笑的說「牠很想幫忙飼育員，但結果都是反效果啊！」

日本桂濱水族館在Twitter發佈一支影片，可見一名工作人員正拿著刷子，將水池內的髒水聚集到一邊，旁邊的小海獅見狀，疑似「想幫忙」，竟直接以身體滑行「掃髒水」，不過由於海獅滑行影響，原先聚集好的髒水又被掃到水池其他地方，等於讓工作人員做白工。

桂濱水族館發文寫下，「海獅很想幫忙飼育員，但結果都是反效果啊！」該部可愛的影片吸引205萬人觀看，也累計了9.2萬人按讚。許多網友看完笑翻，留言「好可愛」、「不幫忙還搗蛋」、「很皮」、「難怪身體是黑色的」、「好chill」。