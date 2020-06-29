遊客亂丟保特瓶進沼澤 鱷魚誤食生病瘦成皮包骨

民眾去動物園或動物欣賞區遊玩時，一定要將自己製造的垃圾帶走，不要隨意丟棄，以免動物將垃圾誤食。泰國一處知名景區有鱷魚誤食遊客亂丟的垃圾和保特瓶，導致牠生病、胃口不佳，整個身軀瘦到只剩皮包骨，而該隻鱷魚的慘狀也被分享至社群上，引起網友熱議。

根據「Thai Newsroom」報導，泰國北部披集市（Phichit）有一處知名沼澤，內有多隻鱷魚，未料有漁民發現其中一隻鱷魚的身形相當怪異，整個身軀瘦到只剩皮包骨，而該鱷魚的慘狀也被分享到網路上，對此，漁業部淡水水產養殖研究與發展中心主任瓦塔納（Wattana Riewthong）表示這隻鱷魚會骨瘦如材，是因為不斷吃到遊客亂丟的寶特瓶和垃圾，。

瓦塔納表示該沼澤目前有84隻鱷魚，大小不一，最老的是20歲，大的重達300公斤，他說「購買食物的預算每年僅有5000泰銖，我們給牠們餵食雞肉，他們一旦吃完，就可以持續7天不需要餵食牠們」，而瓦塔納也表示目前仍未找到生病的鱷魚，牠可能藏在某個地方，不過園區仍會重視、妥善照顧鱷魚。