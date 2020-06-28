大貓熊圓圓順利生產 圓仔升格當姊

睽違6年，台北市動物園的大貓熊家族再添新成員，「圓圓」今天下午產下一隻幼仔，園方表示，幼仔叫聲相當宏亮，但因「圓圓」對新生兒相當保護，目前還不清楚性別。

大貓熊「團團」、「圓圓」於2008年年底來台，引發轟動，兩「熊」隨後也被送進洞房，不過，因「團團」屢屢沒「性」致，最終採人工授精，直到2013年時，產下女兒「圓仔」。

「圓仔」出生時，不小心被新手媽媽「圓圓」弄傷，因此，「圓仔」出生時睡保溫箱，跟媽媽「圓圓」分隔39天後才相聚，當時，為了讓「圓仔」有安全感，保育員還特別用紗布小被蓋住「圓仔」，再用2隻矽膠做成的貓熊寶寶壓住紗布兩端，讓「圓仔」有被抱著的感覺。

「圓仔」可愛的模樣療癒許多民眾的心，還有民眾成為「圓粉」，天天到動物園站崗，連「圓仔」每年生日都沒有錯過，動物園進行「天天ㄏㄤ圓仔」直播，全台再度陷入「大貓熊熱潮」，而「圓仔」也堪稱是動物園的「最佳代言人」。

在「圓仔」出生後，動物園每年把握一年一次的大貓熊發情期，替「團團」、「圓圓」進行人工授精，然而，年年都是「空包彈」。

動物園發言人曹先紹告訴中央社記者，貓熊會出現疑似懷孕或假孕的行為，像是食慾低落、孕酮濃度升高等，而且貓熊受精卵有延遲著床現象，所以懷孕期不容易計算，人工圈養的貓熊懷孕期最短是72天，最長可達324天，人工授精後，必須密切觀察。

曹先紹說，今年約2月26日、27日替「圓圓」進行人工授精，終於傳來好消息，「圓圓」今天上午8時58分破水，經過5小時努力，終於在下午1時53分產下一隻幼仔，目前「圓圓」順利照顧中。