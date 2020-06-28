大貓熊圓圓生了！歷經5小時順利產幼仔 圓仔升格當姊姊

端午連假最後一天，台北市立動物園也傳來好消息。大貓熊圓圓今天順利產下幼仔，保育員今天上午8點58分時，觀察到圓圓有破水狀況，經過5個多小時的努力，圓圓終於在今天下午1點53分產下大貓熊幼仔。

保育員表示，剛出生的大貓熊幼仔叫聲宏亮，目前寶寶在媽媽圓圓的母愛照護下，生產過程相當順利，動物園保育員也持續密切觀察「圓圓」及幼仔的狀況。

動物園發言人曹先紹表示，圓圓是在今年2月26日、27日兩度進行人工受孕，但由於大貓熊的懷孕狀況難以掌握，不過的確圓圓近期有食慾下降狀況，直到今天上午圓圓破水，保育員確定圓圓今天生產，經過五個多小時的努力，今天下午1點53分，終於產下健康的大貓熊幼仔。

曹先紹說，相較於圓圓生第一胎圓仔，圓圓二度當媽，生產過程相當順利，目前幼仔的性別還無法確認，圓仔也升格當姊姊了。