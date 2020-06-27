影／用抱抱說對不起！偷吃哥哥零食 黃金獵犬給個道歉擁抱

擁抱是人類展現善意的動作，一名美國的狗主人教導她的黃金獵犬擁抱，還會要求牠藉此動作表示歉意，網友直呼好療癒。

Daily Star報導，一隻名為Watson的5歲黃金獵犬被主人Jen Medrano發現偷吃9歲哥哥Kiko的點心，主人決定教訓一下Watson的不乖行為。

主人對著Watson說：「我給你一個chewy（美國出產的寵物零食），我給Kiko一個chewy，但你吃了Kiko的chewy，當我們偷別人的東西，該說什麼？」。

這時Watson走向Kiko，將前腳搭上牠的身體，環住牠的脖子，就像給Kiko一個擁抱。主人高興地說：「對的，我們該說對不起，你真是好孩子。」

這兩隻住在美國華盛頓的黃金獵犬從2015年開始生活在一起，感情一直很好，身為攝影師的主人Jen常常分享兩隻狗的生活點滴照片。Jen表示她教導Watson很多技能，但擁抱是牠最喜歡的，因為這個動作不需要指令牠就會自己做。