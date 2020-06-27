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影／好可愛！ 700隻小尼莫成功孵化 海科館將送回大海

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
700多隻小尼莫成功孵化海科館將送回大海。記者游明煌／攝影
700多隻小尼莫成功孵化海科館將送回大海。記者游明煌／攝影

卡通動畫「海底總動員」裡的尼莫，可愛模樣令人難忘，因近年珊瑚礁生態受到破壞，海葵數量大減，加上海洋汙染等因素，威脅小丑魚棲地。國立海洋科技博物館今年成功復育雙帶小丑魚寶寶，已有700多隻小丑魚成功孵化，讓復育人員相當興奮，已長到約2到3公分長，悠游的模樣相當可愛，近日將放流到原來的棲地，復育生態。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，從東北角帶回來的小丑魚種魚，照顧之後順利產卵，前一陣子都已經成功孵化出來，目前長度約有2到3公分的小魚，約有700多隻小魚，等稍為再長大一點，預計6月會由志工協助送回原來的棲息地復育。目前身長比例小小的，游動時特別的可愛。

海科館表示，學名克氏雙鋸魚的雙帶小丑、克氏海葵魚，分布在台灣北部、東北部、東部、南部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙。特徵是體呈橢圓 且側扁，體色為黃褐色且有兩條白色條紋。從沿近海到珊瑚 礁區皆能發現，常藏匿海葵中，具地域性，為雜食性，以小型無脊椎動物、浮游動物、藻類等為食。

海科館潮境工作站的魚缸裡，滿滿的小丑魚不斷游動，充滿生氣，每一隻小小尼莫都很吸引目光，好可愛。近日將放流到原來的棲地，復育海洋資源。

行政院農委會指出，不同品種的小丑魚會棲息於不同的海域，但都必須水質清澈、光照充足且水深不超過50公尺以上，這個習性完全是小丑魚與海葵之共生關係所發展出來。

小丑魚外形討喜，極具觀賞價值，是海水觀賞魚市場的重要主角之一，具有相當高的經濟價值。但近年來台灣地區因人為濫捕及環境汙染，海域生態遭受嚴重破壞，小丑魚面臨數量大量銳減的危機。

700多隻小尼莫成功孵化海科館將送回大海。記者游明煌／攝影
700多隻小尼莫成功孵化海科館將送回大海。記者游明煌／攝影
700多隻小尼莫成功孵化海科館將送回大海。記者游明煌／攝影
700多隻小尼莫成功孵化海科館將送回大海。記者游明煌／攝影
700多隻小尼莫成功孵化海科館將送回大海。記者游明煌／攝影
700多隻小尼莫成功孵化海科館將送回大海。記者游明煌／攝影

海葵 海科館 珊瑚

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