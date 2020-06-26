14歲積羅素犬癲癇發作離世 媽沒想過在這裏竟重遇：真是太神奇！

寵物離世，就如失去親人般，這份傷痛實在難以言喻。居住在英國約克郡的Lucy Ledgeway，近日遇上喪犬之痛。一直陪伴她成長的愛犬Sunny，在上星期六（6月20日）離開了她。她傷心得難以釋懷，男友只好駕車陪她兜風。沒想到，她偶然抬頭時，卻看到自己的愛犬，這令她哭得更厲害了。

生活在英國約克郡的Lucy Ledgeway，近日上傳了一張相片引起網民討論。這是一張白雲照，當中隱約看到像是一張狗狗臉。她把自己愛犬的樣子放在旁邊作對比，並說出了自己傷心的故事。

當Lucy Ledgeway的14歲積羅素Sunny在上周六離世時，她哭成淚人。雖然她知道14歲對狗狗來說已是高齡，隨時會畢業，但她仍沒有心理準備。

她在Twitter上留言表示，上星期六（6月20日），她的爸爸帶着癲癇發作的Sunny去看獸醫，沒想到就此訣別。

她爸爸致電，並指Sunny是在他懷裏安祥地離開了。當時Ledgeway感到極傷心難過，她認為自己從此便沒法再看到狗狗的樣子。

雲裏重遇

男友駕車與她兜風希望散散心，沒想到Ledgeway偶然抬頭，便看到一張狗狗的臉正對着她。「真是太神奇了！我想，這是Sunny想告訴我，牠在彩虹橋生活得很好，要我不用掛念。」

雖然看到這白雲時，Ledgeway哭得更厲害了，但她也因此而釋懷，感到從雲層間傳來一絲暖意。她趕緊拿出手機，拍下照片並傳了給媽媽看。

Ledgeway表示，Sunny在13年前便來到她家裏，彼此一起生活成長，早已視牠為家人。「我的男朋友簡直不敢相信所看到的畫面。這是個重要時刻，我們將把這畫面永遠記在心底。」

「第二天起來時，我留意到有不同的留言，雖然有不少網民質疑我分享的圖片，是用了Photoshop等圖像編輯軟件修改，但我再次強調，我從沒有修圖！所有網民的祝福我都收到了，很多謝大家對我的關心。我相信總有一天，我會再次與Sunny在彩虹橋相見！」

狗狗就是親人，是不可分割的。（Lucy Ledgeway） 曾經，不時在社平台分享與狗狗的合照。(Lucy Ledgeway)

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文章授權轉載自《香港01》