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天然抓板get！喵星人瘋狂磨蹭綠蜥蜴 牠直接閉眼放棄抵抗

聯合新聞網 / 綜合報導
喵星人磨蹭綠蜥蜴，畫面讓網友大讚太可愛了。 圖／取自推特
喵星人磨蹭綠蜥蜴，畫面讓網友大讚太可愛了。 圖／取自推特

現今養寵物的風潮越來越盛行，從以前的狗派獨大外，近年養貓的人也越來越多，喵星人一些特殊的舉動總會讓人哭笑不得，日本推特有一名網友分享了自己家裡喵星人與綠蜥蜴的互動，只見影片中喵星人不斷磨蹭綠蜥蜴，最後牠也直接放棄讓喵星人當天然抓板，不少網友看了直呼「這組合太可愛了！」

日本一名推特網友@emichan_iguana養了一隻橘色喵星人和綠蜥蜴，日前他上傳了一段約13秒的影片，只見影片中喵星人不斷磨蹭綠蜥蜴，彷彿把牠當成天然抓板，綠蜥蜴乖巧地待在原地不動，似乎有些透露出「你夠了沒」的無奈，但還是閉上眼睛放棄抵抗。

影片上傳至今已經吸引超過500萬次觀看，近30萬人按喜歡，網友也說「我喜歡這個」、「比牆角抓抓板還舒服」、「貓愛摩擦東西，剛好蜥蜴身體也溫暖，雙贏」、「我想夾在中間」、「想知道蜥蜴君是怎樣的想法」、「行動貓抓板！」、「這太可愛了」。

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