搶搭養蟻熱潮 台北動物園昆蟲館添新螞蟻軍團

養狗、養貓、養孔雀魚都很常見，但聽過有人養螞蟻嗎？近年台灣興起「養蟻熱潮」，很多人趕流行，卻不知道應該如何正確飼養螞蟻，為讓大家了解螞蟻，台北市立動物園跟上潮流，在昆蟲館積極準備新的螞蟻教育展示區，預計2天後登場，讓民眾透過近距離的觀察，認識各種螞蟻有趣的生態行為。

台北市立動物園昆蟲館的螞蟻家族成員，除了原有的大頭家蟻及高雄巨山蟻，這次即將與大家見面的新成員共有5種，分別是臭巨山蟻、雙脊皺家蟻、堅硬雙針家蟻、高山鋸針蟻及大林長腳家蟻。

臭巨山蟻屬於樹棲型的螞蟻，雖然名字有「臭」，但別以為真的很臭，而是螞蟻受到刺激時，腹部分泌出防衛的「蟻酸」的味道而得名；雙脊皺家蟻常見於家裡或公園等環境，屬於走路緩慢的類型。

堅硬雙針家蟻經常遷徙，且族群中並無蟻后，族群量夠大時會產生有生殖能力的工蟻；高山鋸針蟻擁有可以張開達180度的大顎，幫助捕捉獵物。最後，大林長腳家蟻食性較偏好肉食，遇食物時整群工蟻會合力圍剿。

園方表示，再過2天，民眾只要進入昆蟲館，在新的螞蟻教育展示區，就可以觀察螞蟻軍團照顧寶寶、搬運卵和幼蟲的情形，也可以觀察到工蟻間互相餵食的交哺行為，還有很多螞蟻有趣且特別的行為。