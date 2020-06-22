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500隻法鬥擠滿飛機出現脫水症狀 38隻幼犬落地前已死亡

聯合新聞網 / 綜合報導
法國鬥牛犬是不少民眾喜愛的犬種，不過由於法鬥的鼻子較短、皮膚較敏感，飼養起來也較難照顧。圖片來源／ingimage
法國鬥牛犬是不少民眾喜愛的犬種，不過由於法鬥的鼻子較短、皮膚較敏感，飼養起來也較難照顧。圖片來源／ingimage

法國鬥牛犬是不少民眾喜愛的犬種，不過由於法鬥的鼻子較短、皮膚較敏感，飼養起來也較難照顧。加拿大多倫多皮爾遜國際機場近期發現一架從烏克蘭航空的班機上擠滿了500隻法鬥，機場貨運區的人員發現這群法鬥落地時已出現脫水、嘔吐等症狀，其中有38隻幼犬已不幸身亡，對此有學者質疑這些法鬥的來歷，並懷疑該案例涉及犯罪成分。

根據「The Guardian」「Global News」報導，烏克蘭國際航空公司一架13日從烏克蘭飛往加拿大多倫多皮爾遜國際機場的班機落地後，被機場貨運區的工作人員發現班機內塞滿500隻法鬥，這群法鬥被發現時多出現脫水、虛弱、嘔吐的症狀，其中有38隻幼犬在落地時就已死亡。

對此目擊者艾比（Abby Lorenzen）表示當天她在接送朋友的貓時，聞到了糞便和尿液的味道，並看到機場外的垃圾袋出現小狗的爪子，對於機上出現法鬥的事件，加拿大食品檢驗局（CFIA）表示目前正在調查整個案件，等調查完畢才會決定下一步行動，而烏克蘭國際航空公司則表示哀悼，並稱目前正與當局合作，並會做出必要的更改，防止類似情況再次發生。

不過加拿大貴湖大學學者斯科特（Scott Weese）表示如果這些法鬥每隻的價格為3000至4000美元（新台幣約8.8萬至11.9萬元），這將是一筆可觀的數字，雖然大部分的購買者都相信這些動物是在加拿大繁殖，不過目前並不知道這些狗的來歷，因此此案可能涉及犯罪成分。

機場 多倫多 加拿大

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