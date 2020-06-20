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家門外放飼料餵流浪貓 台男收到一碗「回禮」超崩潰
動物報恩的故事一般都是溫馨又感動，但台灣有網友就分享一個「驚嚇版貓之報恩」的事蹟。他近日在facebook表示，自己不時會在家門外放些飼料餵數隻流浪貓，怎料日前一出門，碗內裝著一塊塊「粉團」，讓他當場呆掉，急忙發文問「還活的，我該怎麼辦？」
該網友在facebook群組「爆廢公社」發文，指自己平時會在家門外放個碗，定時在碗內裝入飼料給外面的流浪貓吃，通常都有數隻固定浪浪前來享用。然而，有天出門上班時發現碗內已裝滿東西，裡面竟是6隻嫩皮鼠寶寶，讓他瞬間崩潰，「這是什麼還活的，我該怎麼辦？」
貼文引起熱議，不少網友都相信這是「貓的報恩」情況，「牠故意抓來報恩的」、「貓表示這才是極品飼料」，又笑言「還不快謝主隆恩」，有人亦指貓咪可能以為給原PO來個特餐，「今晚就有得加菜嗎」，不過有網友則懷疑，可能是別人送來當飼料餵貓。
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文章授權轉載自《香港01》
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