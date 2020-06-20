快訊

不開鍘！黃健庭婉拒監院副院長 國民黨：民進黨非真心借重人才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家門外放飼料餵流浪貓 台男收到一碗「回禮」超崩潰

香港01 / 卡洛兒
原PO指自己平時會在家門外放個碗，定時在碗內裝入飼料給外面的流浪貓吃，通常都有數隻固定流浪貓前來享用。（fb「爆廢公社」圖片）
原PO指自己平時會在家門外放個碗，定時在碗內裝入飼料給外面的流浪貓吃，通常都有數隻固定流浪貓前來享用。（fb「爆廢公社」圖片）

動物報恩的故事一般都是溫馨又感動，但台灣有網友就分享一個「驚嚇版貓之報恩」的事蹟。他近日在facebook表示，自己不時會在家門外放些飼料餵數隻流浪貓，怎料日前一出門，碗內裝著一塊塊「粉團」，讓他當場呆掉，急忙發文問「還活的，我該怎麼辦？」

該網友在facebook群組「爆廢公社」發文，指自己平時會在家門外放個碗，定時在碗內裝入飼料給外面的流浪貓吃，通常都有數隻固定浪浪前來享用。然而，有天出門上班時發現碗內已裝滿東西，裡面竟是6隻嫩皮鼠寶寶，讓他瞬間崩潰，「這是什麼還活的，我該怎麼辦？」

原PO有天出門上班時發現碗內已裝滿東西，裡面竟是6隻嫩皮鼠寶寶，讓他瞬間崩潰。（fb「爆廢公社」圖片）
原PO有天出門上班時發現碗內已裝滿東西，裡面竟是6隻嫩皮鼠寶寶，讓他瞬間崩潰。（fb「爆廢公社」圖片）

貼文引起熱議，不少網友都相信這是「貓的報恩」情況，「牠故意抓來報恩的」、「貓表示這才是極品飼料」，又笑言「還不快謝主隆恩」，有人亦指貓咪可能以為給原PO來個特餐，「今晚就有得加菜嗎」，不過有網友則懷疑，可能是別人送來當飼料餵貓。

延伸閱讀：

為打撈26年好友遺體　印尼義氣哥無懼腐蝕　赤身跳入伊真火山口湖

肯尼亞窮母親悲慘煮石頭哄孩子有飯開　片段廣傳後結局感人

文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社 貓咪

延伸閱讀

民宅前突下陷出現「天坑」下探驚見大範圍坑道和廢棄車輛

百貨店員講電話稱顧客「黑鬼」壯男暴怒揮拳KO他

搭雲霄飛車不能尖叫？日樂園高冷社長戴口罩示範：請叫在心裡

6萬隻蜜蜂覆蓋整臉4小時 印度男破世界紀錄：被螫是自己的錯

相關新聞

家門外放飼料餵流浪貓 台男收到一碗「回禮」超崩潰

動物報恩的故事一般都是溫馨又感動，但台灣有網友就分享一個「驚嚇版貓之報恩」的事蹟。他近日在facebook表示，自己不時會在家門外放些飼料餵數隻流浪貓，怎料日前一出門，碗內裝著一塊塊「粉團」，讓他當場呆掉，急忙發文問「還活的，我該怎麼辦？」

東縣府老樹修剪過頭 愛鳥人士擔心保育類翠翼鳩餓肚子

又見樹木修過頭？台東縣政府最近修前縣府後停車場內的幾株老茄苳樹，原本茂密的枝葉變得稀疏，正值茄冬結果季節，愛鳥人士估計枝...

花蓮鳥會野放遊隼 學童上一課

一隻約1歲大的保育類猛禽「遊隼」因誤觸鳥網受傷，經收容中心細心照護8個月後，復原情況良好，昨上午在秀林鄉水源國小操場野放...

高級無葉片風扇一開箱就被貓主子佔據 網笑：超識貨

貓主子超識貨！日本有一名網友近日買了一台知名品牌的高級無葉片風扇，中間無葉扇的且還會吹出風的圓環很討貓主子歡心，買回家一開箱就被占領，事後更常常看到貓主子將風扇推倒躺在裡面，儼然當然自己的窩。

野鳥繁殖季節 救傷通報數激增

目前正是鳥類繁殖季節，台南市野鳥學會救傷通報案件大爆發，去年已突破2千件，今年數量也在攀升中，鳥會總幹事林岱瑢表示，目前...

影／「被綁架」的鳥寶寶 鳥會提醒救傷鳥易犯這些失誤

目前正是鳥類繁殖季節，台南市野鳥學會救傷通報案件大爆發，去年已突破2千件，今年數量也在攀升中，鳥會總幹事林岱瑢表示，目前...

菜市場鴨仔蛋孵出可愛小鴨 爸爸被萌翻「一回家就吸鴨」

一般市面上賣的都是未受精的蛋，因此無法自行帶回家孵出小雞或小鴨，不過有位網友近期發文分享，表示自己在菜市場買了三顆鴨仔蛋來孵，意外孵出三隻金黃色小鴨，原PO父親一開始還唱衰她，一定會將小鴨養死，未料之後卻被小鴨萌翻，一回家就與原PO爭搶小鴨，而許多網友見狀也紛紛留言，表示羨慕。

陽明山別墅出現2.3公尺巨蛇嚇壞屋主 動保員捕回後野放

新北市金山區游姓男子在住家屋外圍牆邊，驚見長度超過2公尺的大蛇，有點手足無措。動物保護防疫處動保員抵達後，見這條蛇體型雖...

【動物冷知識】被角戳死、出水即融 這些動物一不注意就會掛

哈囉大家好，我是帽帽。 今天我們來說一不小心就死掉的動物冷知識（！？）

苗栗市近郊獨角仙大爆發 邱鎮軍：保護生態展現高水準

夏天是獨角仙繁殖季節，苗栗市近郊苗栗銅鑼自行車道連續2年獨角仙數量大爆發，光蠟樹上獨角仙群聚，市長邱鎮軍肯定民眾展現高水...

主人注意！夏季悶熱 犬隻單獨留車內違法會被開罰

夏天到來，防範毛孩中暑是飼主必備工作，台北市動物保護處呼籲飼主外出時，切勿將犬、貓單獨留於汽車內，此行為已違反「台北市犬貓...

大尾鱸鰻「剋星」放流日月潭 為原生魚種戰魚虎

日月潭原生魚類遭外來種魚類嚴重危害，生態專家曾睛賢形容是大浩劫。日月潭漁會昨天利用已修復的箱網，放原生種奇力魚苗、曲腰魚...

熱門新聞

屈臣氏第3波口罩6月20日限量到貨！網路門市有「青蘋綠色中衛口罩」

8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

看日環食要用太陽濾鏡 不可用太陽眼鏡、相機底片

颱風生成活躍期？ 賈新興：7月26日之後

胃藥再爆致癌風波 7月底前藥廠需繳回檢驗報告否則下架

全台好熱！ 8縣市飆高溫 花東縱谷恐極端高溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。