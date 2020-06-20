花蓮海域單月捕獲6隻巨口鯊 禁捕議題受關注

花蓮海域6月起，有流刺網漁船捕獲到6隻罕見巨口鯊，有動保團體認為稀有物種應公告禁捕，黑潮海洋文教基金會擔憂，貿然禁捕恐造成漁民及保育對立，應研究並充分溝通，再列保育類。

漁業署從2013年起要求漁船捕獲巨口鯊要通報，需留置整尾魚體24小時供採樣和生物資料蒐集，統計至今捕獲量136隻，除了2隻在宜蘭海域，其餘全部在花蓮海域由流刺網漁船捕獲。

台灣動物社會研究會18日透過臉書指出，全世界被記錄到的巨口鯊僅226隻，每年隨著黑潮流經台灣東部海域，卻在花蓮遭到特定漁船「據為私有」，目的性的捕抓，成為巨口鯊墳場，認為政府應公告禁捕巨口鯊。

花蓮在地的黑潮海洋文教基金會，長期關注海洋永續議題。黑潮董事張卉君說，目前全世界對巨口鯊的研究資料不多，族群現況、生殖策略等也不清楚，憂心貿然禁捕會造成保育觀念的對立，甚至變成交易地下化的走私品，更不利於科學調查。

張卉君說，禁捕應從整體結構面討論，目前海洋保育署也在討論巨口鯊的議題，建議可循鯨鯊模式，先研究調查，讓大眾及漁民認識巨口鯊，經充分討論後，再列入保育類。