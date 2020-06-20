快訊

不開鍘！黃健庭婉拒監院副院長 國民黨：民進黨非真心借重人才

花蓮海域單月捕獲6隻巨口鯊 禁捕議題受關注

中央社 / 花蓮縣20日電

花蓮海域6月起，有流刺網漁船捕獲到6隻罕見巨口鯊，有動保團體認為稀有物種應公告禁捕，黑潮海洋文教基金會擔憂，貿然禁捕恐造成漁民及保育對立，應研究並充分溝通，再列保育類。

漁業署從2013年起要求漁船捕獲巨口鯊要通報，需留置整尾魚體24小時供採樣和生物資料蒐集，統計至今捕獲量136隻，除了2隻在宜蘭海域，其餘全部在花蓮海域由流刺網漁船捕獲。

台灣動物社會研究會18日透過臉書指出，全世界被記錄到的巨口鯊僅226隻，每年隨著黑潮流經台灣東部海域，卻在花蓮遭到特定漁船「據為私有」，目的性的捕抓，成為巨口鯊墳場，認為政府應公告禁捕巨口鯊。

花蓮在地的黑潮海洋文教基金會，長期關注海洋永續議題。黑潮董事張卉君說，目前全世界對巨口鯊的研究資料不多，族群現況、生殖策略等也不清楚，憂心貿然禁捕會造成保育觀念的對立，甚至變成交易地下化的走私品，更不利於科學調查。

張卉君說，禁捕應從整體結構面討論，目前海洋保育署也在討論巨口鯊的議題，建議可循鯨鯊模式，先研究調查，讓大眾及漁民認識巨口鯊，經充分討論後，再列入保育類。

漁民 流刺網 漁業署

延伸閱讀

花蓮4天抓到6隻巨口鯊 保育團體疾呼禁捕

花蓮鳥會野放遊隼 學童上一課

端午連假塞爆！頭2天「北花客運不停蘇澳」 估省一小時

周末逍遙遊／花蓮光復吉利潭秘境 拱橋山水如仙境

相關新聞

家門外放飼料餵流浪貓 台男收到一碗「回禮」超崩潰

動物報恩的故事一般都是溫馨又感動，但台灣有網友就分享一個「驚嚇版貓之報恩」的事蹟。他近日在facebook表示，自己不時會在家門外放些飼料餵數隻流浪貓，怎料日前一出門，碗內裝著一塊塊「粉團」，讓他當場呆掉，急忙發文問「還活的，我該怎麼辦？」

東縣府老樹修剪過頭 愛鳥人士擔心保育類翠翼鳩餓肚子

又見樹木修過頭？台東縣政府最近修前縣府後停車場內的幾株老茄苳樹，原本茂密的枝葉變得稀疏，正值茄冬結果季節，愛鳥人士估計枝...

花蓮鳥會野放遊隼 學童上一課

一隻約1歲大的保育類猛禽「遊隼」因誤觸鳥網受傷，經收容中心細心照護8個月後，復原情況良好，昨上午在秀林鄉水源國小操場野放...

高級無葉片風扇一開箱就被貓主子佔據 網笑：超識貨

貓主子超識貨！日本有一名網友近日買了一台知名品牌的高級無葉片風扇，中間無葉扇的且還會吹出風的圓環很討貓主子歡心，買回家一開箱就被占領，事後更常常看到貓主子將風扇推倒躺在裡面，儼然當然自己的窩。

野鳥繁殖季節 救傷通報數激增

目前正是鳥類繁殖季節，台南市野鳥學會救傷通報案件大爆發，去年已突破2千件，今年數量也在攀升中，鳥會總幹事林岱瑢表示，目前...

影／「被綁架」的鳥寶寶 鳥會提醒救傷鳥易犯這些失誤

目前正是鳥類繁殖季節，台南市野鳥學會救傷通報案件大爆發，去年已突破2千件，今年數量也在攀升中，鳥會總幹事林岱瑢表示，目前...

菜市場鴨仔蛋孵出可愛小鴨 爸爸被萌翻「一回家就吸鴨」

一般市面上賣的都是未受精的蛋，因此無法自行帶回家孵出小雞或小鴨，不過有位網友近期發文分享，表示自己在菜市場買了三顆鴨仔蛋來孵，意外孵出三隻金黃色小鴨，原PO父親一開始還唱衰她，一定會將小鴨養死，未料之後卻被小鴨萌翻，一回家就與原PO爭搶小鴨，而許多網友見狀也紛紛留言，表示羨慕。

陽明山別墅出現2.3公尺巨蛇嚇壞屋主 動保員捕回後野放

新北市金山區游姓男子在住家屋外圍牆邊，驚見長度超過2公尺的大蛇，有點手足無措。動物保護防疫處動保員抵達後，見這條蛇體型雖...

【動物冷知識】被角戳死、出水即融 這些動物一不注意就會掛

哈囉大家好，我是帽帽。 今天我們來說一不小心就死掉的動物冷知識（！？）

苗栗市近郊獨角仙大爆發 邱鎮軍：保護生態展現高水準

夏天是獨角仙繁殖季節，苗栗市近郊苗栗銅鑼自行車道連續2年獨角仙數量大爆發，光蠟樹上獨角仙群聚，市長邱鎮軍肯定民眾展現高水...

主人注意！夏季悶熱 犬隻單獨留車內違法會被開罰

夏天到來，防範毛孩中暑是飼主必備工作，台北市動物保護處呼籲飼主外出時，切勿將犬、貓單獨留於汽車內，此行為已違反「台北市犬貓...

大尾鱸鰻「剋星」放流日月潭 為原生魚種戰魚虎

日月潭原生魚類遭外來種魚類嚴重危害，生態專家曾睛賢形容是大浩劫。日月潭漁會昨天利用已修復的箱網，放原生種奇力魚苗、曲腰魚...

熱門新聞

屈臣氏第3波口罩6月20日限量到貨！網路門市有「青蘋綠色中衛口罩」

8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

看日環食要用太陽濾鏡 不可用太陽眼鏡、相機底片

颱風生成活躍期？ 賈新興：7月26日之後

胃藥再爆致癌風波 7月底前藥廠需繳回檢驗報告否則下架

全台好熱！ 8縣市飆高溫 花東縱谷恐極端高溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。