高級無葉片風扇一開箱就被貓主子佔據 網笑：超識貨
貓主子超識貨！日本有一名網友近日買了一台知名品牌的高級無葉片風扇，中間無葉扇的且還會吹出風的圓環很討貓主子歡心，買回家一開箱就被占領，事後更常常看到貓主子將風扇推倒躺在裡面，儼然當然自己的窩。
日本Twitter網友@kokonananya經常分享家中幾隻貓主子逗趣的照片，這次他新買一台知名品牌的高級無葉片風扇，剛打開箱子就被主子佔領，連將風扇本體拿出來的機會都沒有。
好不容易拆來開用來，但出門前還立著的風扇，回家後卻看見倒在地上，裡面還窩了一隻表情兇巴巴的貓主子。後來這位網友似乎也習慣這景象了，回家看見貓主子窩在風扇內，還幽默地po出照片並寫著「歡迎回家」。
看見這些照片，網友紛紛笑道，「這是默認讓牠這樣用了嗎？」、「一個東西有無窮的用途」、「明明用法就是錯的，但看起來毫無違和」、「這是一個很涼的貓窩」、「這群貓真的很懂用XD」。
「ダイソンクール開封したかったけど今日はもう無理かもしれません」 pic.twitter.com/NTrUAIDkpa— ココニャ@猫写真集、好評発売中！ (@kokonananya) June 7, 2020
「お出かけ前」→→→「帰宅後」 pic.twitter.com/4VBUKhloNw— ココニャ@猫写真集、好評発売中！ (@kokonananya) June 8, 2020
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