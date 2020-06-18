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菜市場鴨仔蛋孵出可愛小鴨 爸爸被萌翻「一回家就吸鴨」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO用孵化器孵育鴨仔蛋，結果孵出一隻金黃色小鴨。圖擷自Dcard
原PO用孵化器孵育鴨仔蛋，結果孵出一隻金黃色小鴨。圖擷自Dcard

一般市面上賣的都是未受精的蛋，因此無法自行帶回家孵出小雞或小鴨，不過有位網友近期在「Dcard發文分享，表示自己在菜市場買了三顆鴨仔蛋來孵，意外孵出三隻金黃色小鴨，原PO父親一開始還唱衰她，一定會將小鴨養死，未料之後卻被小鴨萌翻，一回家就與原PO爭搶小鴨，而許多網友見狀也紛紛留言，表示羨慕。

鴨仔蛋是孵育15到18天的鴨蛋，小鴨的骨骼和羽毛已在蛋內成形，在中國南方、越南、菲律賓等地被當成美食享用，不過原PO在菜市場買了鴨仔蛋後則是拿來孵化，她在網上購買了孵蛋器，並將鴨蛋孵了兩個禮拜，之後小鴨便破殼而出，雖然小鴨出生的第一天看起來不太健康，但之後精神卻相當不錯。

而原PO爸爸雖然一開始唱衰小鴨會被養死，但之後也逐漸接受小鴨，原PO說「我爸吸鴨吸的很歡，一回到家就跟我搶鴨鴨，我再也不是他的小可愛了」，而原PO爸爸甚至會要求要將小鴨帶去公司，對於養育小鴨，原PO也表示小鴨非常好養又黏人，唯一的缺點就是不能控制排便，不過她仍然非常喜歡牠們。

對此，許多網友紛紛留言，表示「爸媽都這樣，爸媽：你敢帶回家試試，結果最後都是被收服的那一個」、「爸爸好可愛哈哈哈，鴨鴨也是」、「哇，還真的孵的出來，但長大了怎麼辦」、「之後長大會是白色嗎，還是就是黃色」、「作為新移民二代，我只能說太神了，真的從沒想過老家的食物會變寵物」、「是養來吃的嗎」、「認真被爸爸逗樂笑翻」、「請問聞起來是什麼味道，好想吸」。

寵物 Dcard

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