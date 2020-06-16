影／鯨鯊受困廢漁網求助人類 脫困時興奮擺尾游離

網路臉書社群最近流傳一支溫馨影片「鯨鯊受困廢漁網求助人類」，影片日期不明，拍攝地點馬來西亞沙撈越外海，影片中一尾鯨鯊因被廢棄漁網困住，向一艘海釣船上的人類求助，就在漁網纜繩被割斷之際，這尾鯨鯊隨即興奮擺尾，快速游開，在水面激起陣陣水花。

影片裡，可見這尾鯨鯊的兩側腹鰭以下，被廢棄漁網綑綁住，無法大動作的擺鰭搖尾游動，牠只能輕輕擺尾，順著洋流緩緩在一艘海釣船旁游動。

船上一群操著東南亞地區語言的釣客，見狀拿起可以勾撈大魚的長柄鉤， 小心翼翼的勾住漁網，把鯨鯊拉近船邊，再用船上的菜刀，將漁網的纜繩割斷。