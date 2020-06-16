活體領航鯨擱淺苗栗岸際 海巡搭帳篷助保濕防曬

1隻活體領航鯨今天中午擱淺苗栗縣後龍鎮海角樂園岸際，海巡人員緊急聯繫中華鯨豚協會，並以濕布覆蓋灑水，現場搭起帳篷助防曬。

海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊表示，接獲民眾通報，海角樂園左前方300公尺處沙灘有鯨豚擱淺，巡邏人員前往確認並聯絡中華鯨豚協會到場協處。

第三岸巡隊說，這隻擱淺活體鯨豚體型相當巨大，長約473公分、寬147公分，緊急加派遣鄰近白沙屯及公司寮安檢所人員協處，以濕布覆蓋鯨豚，再水桶接力舀取海水潑灑助保濕，在場搭帳篷避免日曬。

第三岸巡隊表示，據中華鯨豚協會人員確認品種為領航鯨，體型龐大不易搬運，目前持續保濕，但獸醫到場發現鯨豚有受傷感染情況，先緊急處理傷勢，再設法等海水漲潮（預計晚間6時45分滿潮）時協助脫困；如果無法成功，考慮增派人力，評估是否搬運重達近1噸的領航鯨到鄰近鯨豚救援池暫置。