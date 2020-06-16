快訊

輪胎龍頭正新變天！慘遭姐夫逼宮 羅才仁丟董事長大位

金與正的報復警告? 北韓炸毀「南北共同聯絡事務所」

活體領航鯨擱淺苗栗岸際 海巡搭帳篷助保濕防曬

中央社 / 苗栗縣16日電

1隻活體領航鯨今天中午擱淺苗栗縣後龍鎮海角樂園岸際，海巡人員緊急聯繫中華鯨豚協會，並以濕布覆蓋灑水，現場搭起帳篷助防曬

海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊表示，接獲民眾通報，海角樂園左前方300公尺處沙灘有鯨豚擱淺，巡邏人員前往確認並聯絡中華鯨豚協會到場協處。

第三岸巡隊說，這隻擱淺活體鯨豚體型相當巨大，長約473公分、寬147公分，緊急加派遣鄰近白沙屯及公司寮安檢所人員協處，以濕布覆蓋鯨豚，再水桶接力舀取海水潑灑助保濕，在場搭帳篷避免日曬。

第三岸巡隊表示，據中華鯨豚協會人員確認品種為領航鯨，體型龐大不易搬運，目前持續保濕，但獸醫到場發現鯨豚有受傷感染情況，先緊急處理傷勢，再設法等海水漲潮（預計晚間6時45分滿潮）時協助脫困；如果無法成功，考慮增派人力，評估是否搬運重達近1噸的領航鯨到鄰近鯨豚救援池暫置。

鯨豚 海巡署 防曬

延伸閱讀

海巡署中部分署體驗營活動 今年場次加開、年齡也放寬

台東海巡威力掃蕩到端午 加強巡邏杜絕岸、海不法

支援海外勞工返國檢疫 菲律賓海巡人員壓力大

熱帶斑海豚擱淺好美里沙灘死亡 今年嘉義第5起

相關新聞

情侶毒殺數十隻貓狗賣餐廳 成堆屍體躺大街怵目驚心

許多亞洲國家沒有禁止食用寵物，但有些人取得的管道來自非法偷竊。越南一對情侶用氰化物毒殺附近居民的貓狗，並把牠們賣給餐廳當食材，被以竊盜罪起訴。 每日郵報報導，43歲的越南男子阮文富和女友黃錫富使

影／後龍海岸活鯨擱淺 海巡救援搭棚防曬

一隻「領航鯨」今天中午在苗栗縣後龍鎮海角樂園附近海岸被民眾發現，海巡署中部分署第三岸巡隊龍港機動巡邏站接獲通報趕往處理，...

台中港石虎遭犬殺？ 專家鑑定：車撞未死再狗咬

攝影師「貓徑地圖王小明」在臉書說，今年一月，一隻石虎在台中港西碼頭，被流浪狗群圍咬死，說這是第一筆台灣最西邊的石虎紀錄：...

影／剛破殼小燕鷗認錯親娘投懷送抱 萌樣讓人笑翻

宜蘭沿海最近正是燕鷗繁殖的季節，吸引很多人拍照。前幾天，一名郭姓鳥友竟然拍到剛破殼的小小燕鷗，懵懵懂懂躲進東方環頸鴴母鳥...

河邊遇巨鱷突襲！愛犬前腿被咬 退役美軍徒手激戰救狗

帶着寵物散步最怕遇上意外，前美國陸軍上士特倫特（Trent Tweddale）近日帶着愛犬沿河散步時，河中突然衝出一隻巨鱷，更咬着狗狗的前腿拖入水，特倫特見狀並沒有驚慌失措，反而決定下水與巨鱷搏鬥，最後成功救回愛犬。狗狗雖然身受重傷，但經手術搶救後沒有生命危險。

魚虎天敵來了 復育鱸鰻今放養

日月潭漁會四月完成日月潭水中箱網修復工程，今天要放養復育成功的鱸鰻、總統魚、奇力魚等原生魚種魚苗。其中鱸鰻號稱外來種魚虎...

日月潭原生魚 快被外來種吃光

日月潭漁民近來常捕到體型碩大的肥魚，母魚更是滿滿魚卵，但漁民卻沒有滿載而歸的喜悅；因為這些大魚並非原生種，而是外來的泰國...

國王企鵝愛挑食 常追到壁咚才肯吃

台北市立動物園即日起休園10天，園區進行例行整修，將於6月25日重新開放。昨天休園首日，園方分享國王企鵝動物訓練的日常，...

沼澤現5米巨蟒！獵人搏鬥途中遭狠咬「手臂狂噴血」

「蟒蛇獵人」金梅爾（Mike Kimmel）在沼澤捕捉到一條長度超過17英尺（約5.1公尺）、重達150磅（約68公斤）的巨型蟒蛇，他與蟒蛇進行激烈搏鬥，途中手臂甚至被蟒蛇狠咬一口，疑似弄傷動脈，最終成功制伏蟒蛇。由於蟒蛇對於本土野生動植物極具侵略性，對生態系統威脅極大，因此他也在社群軟體寫下「這是佛羅里達保護區的一大勝利！」

國王企鵝愛挑食 保育員追到角落「壁咚」才肯吃

台北市立動物園即日起休園10天，園區將進行例行整修，將於6月25日重新開放。休園首日，園方分享國王企鵝動物訓練的日常，表...

龍虎斑、螯蝦 放生外來種 釀生態浩劫

宗教團體、民眾任意放生常會造成生態浩劫，基隆市保育區潮境公園近年就出現外來種龍虎斑、紅鼓魚嚴重危害生態，尤其龍虎斑非常會...

整批萬里蟹綁繩子丟海邊… 放生「如同放死」

基隆市和平島、正濱漁港等海域常有宗教團體放生，但放生魚種常不適應海域特性，「放生如同放死」。基隆市政府去年擋下近二千斤龍...

熱門新聞

疫情求職逆天難！頂大碩士生投148封履歷 慘收4次面試

日月潭原生魚 快被外來種吃光

辨公室冷氣離座位僅2公尺他怕有電磁波 過來人經驗談

魚虎天敵來了 復育鱸鰻今放養

喜帖一寄出…準岳母立馬變臉漲聘金為88萬 他怒嗆： 大不了一拍兩散

威力彩第109048期開獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。