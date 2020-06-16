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情侶毒殺數十隻貓狗賣餐廳 成堆屍體躺大街怵目驚心

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶用氰化物毒殺數十隻寵物貓狗，成堆屍體怵目驚心。圖取自每日郵報
情侶用氰化物毒殺數十隻寵物貓狗，成堆屍體怵目驚心。圖取自每日郵報

許多亞洲國家沒有禁止食用寵物，但有些人取得的管道來自非法偷竊越南一對情侶用氰化物毒殺附近居民的貓狗，並把牠們賣給餐廳當食材，被以竊盜罪起訴。

每日郵報報導，43歲的越南男子阮文富和女友黃錫富使用氰化物毒殺附近居民的寵物貓狗，蒐集牠們的屍體後，打算賣給餐廳當作食材。

當地居民14日一早起來，看到自己的寵物橫屍在越南清化省如春縣的大街上，場面怵目驚心。當天下午嫌犯情侶騎著機車，拿著塑膠袋準備蒐集被他們毒死的20隻狗和10隻貓，當天即遭到逮捕。

警方在嫌犯家找到3公斤的魚乾和100克的氰化物，阮文富坦承將毒物混進魚裡，作為毒殺寵物的餌，並僱用員工宰殺這些貓狗，再把冷凍肉賣到河內的餐廳。

在越南沒有太多貓狗繁殖場，許多食材來自非法竊盜寵物。越南並無明文禁止屠宰、出售或食用貓狗，阮文富和女友僅以盜竊罪起訴。據動保組織Four Paws統計，在亞洲國家包括越南、中國和柬埔寨，每年有3千萬隻狗和百萬隻貓遭宰殺食用。

越南 寵物 情侶 竊盜 偷竊

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