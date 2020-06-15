沼澤現5米巨蟒！獵人搏鬥途中遭狠咬「手臂狂噴血」

「蟒蛇獵人」金梅爾（Mike Kimmel）在沼澤捕捉到一條長度超過17英尺（約5.1公尺）、重達150磅（約68公斤）的巨型蟒蛇，他與蟒蛇進行激烈搏鬥，途中手臂甚至被蟒蛇狠咬一口，疑似弄傷動脈，最終成功制伏蟒蛇。由於蟒蛇對於本土野生動植物極具侵略性，對生態系統威脅極大，因此他也在社群軟體寫下「這是佛羅里達保護區的一大勝利！」

根據《Local10.com》報導，美國佛羅里達州一名號稱「蟒蛇牛仔」的獵人金梅爾日前在佛羅里達沼澤補捉到一隻巨大蟒蛇，他為了制服蟒蛇，與其展開一場激烈搏鬥，圖中手臂被蟒蛇咬了一口，當場鮮血直流，疑似傷到手臂動脈，最後才終於獲勝。

報導指出，蟒蛇對本土野生動植物極富侵略性，對佛羅里達的生態系統造成了嚴重破壞。侵入性動物生物學家Mike Kirkland的說法，南佛羅里達州水管理區的蟒蛇消除計劃迄今已移除了2970條蟒蛇。

金梅爾表示，「這是佛羅里達保護區的一大勝利」，該條蟒蛇最終被安樂死，將會被正式測量體重與身長。在被移除的2970條蟒蛇中，最大蟒蛇的紀錄為17英尺5英吋，在佛州魚類和野生動物保護委員會的官方紀錄，最長蟒蛇長度則是18英尺8英吋。