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整批萬里蟹綁繩子丟海邊… 放生 「如同放死」

聯合報 / 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府日前和宗教團體一起放流魚苗，特別挑選基隆沿近海域在地的原生物種斑石鯛及嘉鱲魚苗放生。 圖／靈鷲山提供
基隆市政府日前和宗教團體一起放流魚苗，特別挑選基隆沿近海域在地的原生物種斑石鯛及嘉鱲魚苗放生。 圖／靈鷲山提供

基隆和平島、正濱漁港等海域常有宗教團體放生，但放生魚種常不適應海域特性，「放生如同放死」。基隆市政府去年擋下近二千斤龍虎斑放生，最近積極向各宗教團體宣導放生魚種要申請，並建議適合放流魚種，已有宗教團體配合。市府說，在對的時間、對的地方、放對的魚種，才有良好生態復育效果。

和平島及附近海域因面天向海，常有宗教團體放生；放生團體常在礁岩設供桌，祭拜儀式後把魚往海裡倒或搭船出海。據附近漁市攤商說，曾有「大戶」一次購買五百斤蛤蜊、鰻魚，眾人在海邊站成一整排，邊念經邊接力傳遞到船上，隨後由漁船載出海放生，但蛤蜊根本不適合放生。

「還有被綁著繩子的萬里蟹整批被丟在海邊，根本是等死！」附近居民有人上前勸阻，竟有人回說「魚蟹放到水中就會活，沒關係」，更有的宗教團體分不清淡水、海水魚，買了就放。

基隆市政府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，宗教團體要申請放生有標準作業程序，可向漁業署或是地方政府填寫放流申請書，並附上放流物種的藥物殘留檢驗證明及來源證明等相關文件，經核准後才能算是合法、正確放流。未依規定申請放生合適魚種，可依違反漁業法開罰三到十五萬元，但因舉證不易，遏阻效果有限，因此市府才積極宣導，希望宗教團體配合。

蔡馥嚀表示，市府每年會放流魚苗，讓大海有增殖功能，宗教團體若要放生，可比照政府機關放流魚類方式，真正達到放生的慈悲目的。她舉例，基隆沿近海域以斑石鯛及嘉鱲魚最好，日前就與靈鷲山合作，放流斑石鯛魚苗一萬尾及嘉鱲魚苗一千兩百廿五尾。

蔡馥嚀表示，正確季節放正確魚種，也是魚苗成功放流關鍵，且選擇魚苗時會選未受基因雜交（避免產生變異）、也未被施打抗生藥物的原生魚種，避免對在地生態造成負面影響。

靈鷲山護法總會秘書長寶月法師表示，近來放流的魚苗都是由基隆市府建議的原生種，不會對原生物種造成傷害，且魚苗經過篩檢，確認生命力旺盛，他們支持市府放生採許可制，以避免錯放。

放生 基隆 和平島

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