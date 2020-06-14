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「黃牛」躲家門口遮陽 下秒呼朋引伴逗陣來笑翻網友
炎熱夏日天氣高溫又悶熱，不少人選擇待在冷氣房避暑，而動物也會找方法來消暑解熱，近日有網友回家驚見「陌生訪客」在家門口遮陽，靠近一看不禁嘴角上揚，照片在網上曝光，引來網友笑翻直呼「限量版藍寶堅尼」。
原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片寫道「一回家看到這個景象我笑了」，並hashtag澎湖日常，只見這隻黃牛不敵大太陽的熱情，居然直接跑到別人家的屋簷下遮陽，有趣的是，沒多久牠還找同伴加入此行列，原PO笑說「這次佔領我家門口，躲好躲滿外還撒了一大泡尿，我家花圃的草都快被嗑光了」，牛牛天真又可愛的模樣逗樂許多人。
貼文一出，吸引萬名網友按讚留言，「直接收編了啊！」、「進家門時要跟牠喊借過一下」、「原來林鳳營廣告是真的」、「牛肉大餐跑上門？」、「快開門讓牠們吹冷氣」、「聰明的孩子，還懂得好康逗相報」、「牛：開門，我要吹冷氣」、「這寵物顧門很厲害」。
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