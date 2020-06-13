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700隻偷來的貓塞滿鐵籠 準備賣給餐廳宰殺送上桌
貓狗這類寵物，在不少國家被列為禁止食用的對象，但在中國大陸未受到限制。有些動物販子會去偷竊他人的寵物貓，再賣到餐廳營利，在賣出前集中管理的環境相當惡劣，遭民眾舉發後，看了相當令人難過。
一名李姓女子舉報，大陸陝西省臨汾市某個省道旁的餐廳後院內，發現大量來路不明的貓，被關在籠子裡，像擠沙丁魚一樣，小小一個籠子就塞了十幾二十隻，她將影片上傳到微博。
李小姐表示，這些貓是從不同地方運過來的，據悉是動物販子從別處偷來，準備賣給餐廳宰殺，變成桌上的佳餚。
當地的動保組織「臨汾市小動物救助平陽基地」看到李小姐的貼文後，立即前往救援，約救出700多隻貓，將牠們安置，安排義工照顧，並請獸醫檢查有無生病或受傷。
據國際人道協會估計，中國每年有約1000萬隻狗和400萬隻貓被殺害食用，其中包括一些被偷的寵物。廣東省深圳市3月31日通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，規定禁止食用貓狗，新法規將於5月1日生效，深圳成為中國大陸第一個禁食狗肉的城市。
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