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日本「貓島」遭放毒餌！數量剩30隻 兇嫌被逮落網
位於北九州市小倉北區附近的離島「馬島」，可以被稱為日本的「隱藏版」貓島，島上只居住了約三十多位居民，而貓咪的數量卻超過90隻，是人口的三倍。島上原本住了近100隻貓咪，不過自2017年開始，島上發生毒貓事件，貓隻數量急降至30隻，日前當地警方終於鎖定一名嫌疑犯，並向他提出檢控，揭開他毒害貓咪的真相。
自2017年開始，島上就頻頻發生毒貓事件，令貓咪的數量大幅減少至30隻左右。當地警方與動保團體聯手調查此案，最終拘捕了一名8旬老翁，懷疑他跟多宗毒害貓咪事件有關。
警方對一名小倉北區的8旬男性疑犯提出檢控，該男子在2017年9月至2019年5月，於島上放置毒餌，並聲稱「為了保護農作物，於是放置毒餌趕走烏鴉」，調查顯示至少有6隻貓咪慘遭毒手。當地動保組織SCAT認為他的行為違反了日本「動物愛護法」及「鳥獸保護法」，因此將會控告他。
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文章授權轉載自《香港01》
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