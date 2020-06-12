逾6萬隻海龜游過大堡礁等上岸生蛋 44秒影片好壯觀

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）景色壯麗，更是大自然的寶物，每年都有許多瀕臨絕種的海龜從大堡礁游到澳洲北部的雷恩島築巢生蛋，那是全球最大的海龜繁殖地。大堡礁基金會（Great Barrier Reef Foundation）日前就在fb專頁分享，他們用了新投術，透過無人機航拍逾萬隻海龜，場面壯觀令人讚歎，專家指這是目前最好的統計海龜方式。

海龜爬上島和龜寶寶爬入大海的畫面非常療癒，而大堡礁基金會9日在專頁上載了一條44秒的影片，拍到上萬隻海龜在海上漂浮等上岸的畫面，發布不到兩天就有逾26萬次觀看，影片是去年12月用航拍機拍攝的，發現約6.4萬隻瀕臨絕種的綠海龜。

昆士蘭州政府環境與科學部（DES）的科學家解釋，採取航拍方式數數量可更準確地調查龜群。Andrew Dunstan博士稱，目前無人機被認為是最有效的調查方法。他解釋以前統計方式是綠海龜上灘時，在牠們的殼上畫一條白線，「這種油漆沒毒，幾天之內就會帖被海水沖掉」。以往調查數目的方法就是坐一艘船出去數有白油和沒有白油的龜推測數量，但目測時很容易被明亮的白色吸引，令統計時出現偏差，準確性很低。

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文章授權轉載自《香港01》