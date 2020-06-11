治癒度滿分！藍色鸚鵡睡姿超可愛 網友看完覺得好放鬆
看著寵物睡覺其實也是一種樂趣！日本有網民在Twitter分享相片，說家中鸚鵡睡相十分可愛，相中兩隻藍色鸚鵡其中一隻正在瞇眼睡覺，另一隻更乾脆躺平呼呼大睡，吸引不少網民欣賞，直言睡相令人覺得治癒。部分人亦貼出自家鸚鵡的生活照，說看牠們睡覺會不自覺地令心情放鬆！
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