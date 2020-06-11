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治癒度滿分！藍色鸚鵡睡姿超可愛 網友看完覺得好放鬆

香港01 / 記者夏洛特／報導
日本有網友在Twitter分享鸚鵡的可愛睡相。（Twitter帳號「lmlm_chan」圖片）
日本有網友在Twitter分享鸚鵡的可愛睡相。（Twitter帳號「lmlm_chan」圖片）

看著寵物睡覺其實也是一種樂趣！日本有網民在Twitter分享相片，說家中鸚鵡睡相十分可愛，相中兩隻藍色鸚鵡其中一隻正在瞇眼睡覺，另一隻更乾脆躺平呼呼大睡，吸引不少網民欣賞，直言睡相令人覺得治癒。部分人亦貼出自家鸚鵡的生活照，說看牠們睡覺會不自覺地令心情放鬆！

一隻正在瞇眼睡覺，另一隻更乾脆躺平呼呼大睡。（Twitter帳號「lmlm_chan」圖片）
一隻正在瞇眼睡覺，另一隻更乾脆躺平呼呼大睡。（Twitter帳號「lmlm_chan」圖片）

網友養了兩隻療癒的藍色鸚鵡。（Twitter帳號「lmlm_chan」圖片）
網友養了兩隻療癒的藍色鸚鵡。（Twitter帳號「lmlm_chan」圖片）

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微波爐鸚鵡｜稱受擾徹夜未眠　女主人帶署調查　愛協上門帶走鸚鵡

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文章授權轉載自香港01》

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