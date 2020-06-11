快訊

南韓閨蜜干政案塵埃落定！崔順實終審獲判18年、罰款近5億

疑課業壓力大！10歲女童排隊量體溫 遭淡江高中生持刀刺傷背部

擔憂病毒傳人 荷蘭將撲殺37.5萬隻水貂

香港01 / 成依華
荷蘭殺水貂：在南部小鎮De Mortel，當地一養殖場6月9日展開撲殺水貂工作。（路透社）
荷蘭殺水貂：在南部小鎮De Mortel，當地一養殖場6月9日展開撲殺水貂工作。（路透社）

荷蘭5月出現水貂感染新冠肺炎（COVID-19）後再傳給人類的個案，當地養殖場近日大量宰殺水貂，路透社引述政府負責人員說法，估計將有37.5萬隻水紹遭撲殺。

路透社報導，6月9日在荷蘭南部小鎮De Mortel，有一個養殖場用毒氣殺死1萬隻雌性水貂及約5萬隻水貂幼兒。荷蘭政府已下令10個出現感染的養殖場要撲殺水貂，而這間正是其中之一。

報導引述荷蘭食品和物品管理局官員、負責監管撲殺工作的雅各布斯（Pieter Jacobs）稱，動物屍體將裝在密封集裝箱，然後運至處理中心，養殖場也會展開消毒。

據他估計，在10個出現受感染水貂的養殖場中，將有多達7.5萬隻雌性水貂及30萬隻水貂幼兒遭撲殺。

這次事件源起是荷蘭南部北布拉班特省（Noord-Brabant）兩個水貂養殖場在4月爆發疫情，當時有養殖場員工發現有動物呼吸困難，出現水貂感染新冠肺炎的病例，至5月，當局官員再證實有至少2名養殖場工人從水貂感染新冠肺炎，成為動物傳染人類的個案。

報導稱，荷蘭約有140個水貂養殖場，荷蘭政府在2013年立法禁止國內設立新養殖場，法院則裁決在2024年前關閉所有水貂養殖場。當地農民則批評，政府給予的補償並不足夠。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】荷蘭一農民從水貂感染病毒　成當地首宗動物傳人病例

【新冠肺炎】荷蘭兩養殖場貂鼠受感染　疑經由員工接觸「中招」

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 荷蘭 疫情

延伸閱讀

不是假幣！澳洲失誤錢幣收藏熱 升值可達六萬倍

iPhone在大海中遺失 救生員靠一招翻轉救回

港男太愛老婆登報與媽斷絕關係？ 內行人揭真正「暗黑目的」

最驚悚學校畢業展 畢業生照投影樹上成「鬼影」

相關新聞

擔憂病毒傳人 荷蘭將撲殺37.5萬隻水貂

荷蘭5月出現水貂感染新冠肺炎（COVID-19）後再傳給人類的個案，當地養殖場近日大量宰殺水貂，路透社引述政府負責人員說法，估計將有37.5萬隻水紹遭撲殺。

端午前…礁溪龍潭湖 看圓吻鯝魚溯溪秀

宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖生態豐富，湖中的原生種圓吻鯝魚最近進入繁殖期，三民國小學生昨天前往生態教學，在溯溪水道驚見小魚卵，興奮...

許厝港濕地報喜 小燕鷗首次育雛

桃園市大園區許厝港濕地生態復育有成，最近有鳥友發現保育類小燕鷗首度在當地濕地繁殖，令人振奮。保育類黑面琵鷺今年來的數量約...

來對了！北市動物園「蜂旅館」 開幕3年迎首批蜂客

台北市立動物園前年設立獨居蜂旅館（Bee Hotel），今年首度有蜂客入住，目前青條花蜂、蜾蠃和細腰蜂等獨居蜂媽媽，各自...

【動物冷知識】小時候胖不是胖！國王企鵝寶寶「登大人」腫成巨型毛茸茸

哈囉大家好，我是帽帽。今天我們一起來看看小時候胖不是胖、女大18變的動物冷知識吧。

柴犬肥到脖子失蹤 超壯碩身材跟相撲選手有得比

日本有網民近日在Twitter分享一隻肥柴犬的生活照。只見相中狗狗身形肥胖，似一個相撲手蹲在地上。

驚！天熱開冷氣消暑 竟冒出40多條蛇亂竄

炎炎夏日開冷氣消暑，冷氣機隔了一個冬天沒用，最好能先清理一下再使用。印度一名男子開啟家中久未使用的冷氣，竟然發現內部藏了40條蛇，當場嚇傻。

網讚「橙色龜殼」好特別 萌樣背後與遺傳基因有關

寵物龜較易養，是不少人的心頭好，近日網上瘋傳數張非常特別的龜照片，顏色並非常見的綠與深啡，反而是鮮艷的橙色，不少網民亦嘩然，表示非常罕見，更笑言第一眼看見以為是檸檬，「真的是龜嗎」、「第一次見到」。

狗狗遭短鏈綑綁被逼雨中站立 警逮補43歲冷血男

網上流傳一隻狗被人用短鐵鏈束頸，綁在村屋外淋雨的照片。由於鐵鏈過短，狗隻上半身離地，前肢扶住圍牆，後腳支撐身體，被逼用站立的姿勢。狗隻的毛髮亦因大雨而濕透，狀甚可憐。據了解，愛護動物協會人員6日接獲投訴，到場視察後認為案件涉及虐待，遂報警求助。警方接報後，以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名43歲男子。

背長103公分大丹犬破世界最高、最老紀錄 飼主每月花1萬8萬伙食費

英國一隻大丹犬近期慶祝8歲生日，牠被金氏世界紀錄評比為世界上最長壽的大丹犬，而牠同時也是世界上最高的狗，牠的後背長 103.5公分，用後腿站立的話，高度則超過7英尺（約2公尺），而牠的飼主表示自己每個月花費500英鎊（新台幣約1.8萬元）在大丹犬的伙食上，雖然牠的體型相當大，但卻是一隻善良的狗，喜歡跟人擁抱。

信被蝸牛吃掉了！網友大呼「長知識」 受害者苦笑：春聯也吃

這種信箱入侵者讓人氣不起來！一名網友某天打開信箱，發現裡頭的保險變更單變得殘破不堪，並當場捕獲「現行犯」蝸牛，讓她哭笑不得，只能通知保險業務員「再寄一份」，其他網友見狀也紛紛笑翻。

喵星人家中「亞洲蹲」 飼主：這個姿勢誰教的？

家中的毛小孩有時會做出超乎想像的舉動，令主人們百思不得其解。有網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」Po出一段影片，家中的貓咪竟像人類般蹲坐在地上，讓主人在文中笑說：「這個姿勢是誰教的？」

熱門新聞

準颱風鸚鵡路徑曝光 氣象專家估本周末最接近台灣

扯！台鐵車廂今傳「無人駕駛」 基層：非首次溜逸事故

他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

撞見「小姑介紹異性朋友給丈夫」 妻怒：不是開玩笑就是沒道德

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。