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來對了！北市動物園「蜂旅館」 開幕3年迎首批蜂客

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
臺北市立動物園106年設立獨居蜂旅館(Bee Hotel)，今年終於首次有蜂客入住。圖／台北市立動物園提供
臺北市立動物園106年設立獨居蜂旅館(Bee Hotel)，今年終於首次有蜂客入住。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園前年設立獨居蜂旅館（Bee Hotel），今年首度有蜂客入住，目前青條花蜂、蜾蠃和細腰蜂等獨居蜂媽媽，各自在為蜂寶寶準備食物和安全居所；園方提醒，若想認識更多昆蟲，可以報名動物園暑期「蟲蟲在我家」研習營。

園方表示，蜜蜂、虎頭蜂都是社會性的昆蟲，但其實在蜂的世界中，百分之八十以上是屬於獨自生活的獨居蜂，平常不容易觀察，繁殖季節比較容易在蜂旅館看到牠們。獨居峰幼蟲有些是素食者，取食花粉和花蜜，有些則為肉食者，取食鱗翅目幼蟲、甲蟲幼蟲或蜘蛛等，成蟲則在自然界擔負著傳播花粉及生物防治的重要任務。

園方也說，獨居蜂在繁殖期會利用斷木、竹筒或土牆等環境作為棲息育幼的地方；由於沒有團隊共同禦敵，因此警覺性較高，採花粉時不會在同一朵花停留太久；而幼蟲肉食性的蜾蠃則會採集蔬菜上的毛毛蟲，作為儲糧。

動物園2017年在蟲蟲探索谷入口處，設立一棟獨居蜂旅館，第一年沒觀察獨居蜂入住，隔年保育員將旅館遷移到月桃花旁，卻被琉璃蟻進駐，今年是蜂旅館營運第3年，終於有獨居蜂媽媽選中這裡當育嬰房。

獨居蜂旅館房客都是雌蜂，有些雌蜂產卵並準備好幼蟲所需的食物後，會銜泥把洞口封住，完成繁衍的使命就離開；赭褐旁喙蜾蠃一次只照顧一隻幼蟲，待幼蟲終齡時才會封口；另外，赭褐毛唇蜾蠃還會在洞口外加蓋像煙囪一隧道，雌蜂除了優秀的捕獵技術外，室內裝修也難不倒牠們。

園方提醒，獨居蜂旅館不需要客房服務，只要準備好適合的環境，牠們就會自己光臨，今年已觀察到青條花蜂、蜾蠃或細腰蜂進住，民眾只要不干擾或捕捉牠們，牠們都不會主動攻擊人。

赭褐旁喙蜾蠃。圖／葉文琪攝、台北市立動物園提供
赭褐旁喙蜾蠃。圖／葉文琪攝、台北市立動物園提供
在蜂的世界中，百分之八十以上是屬於獨自生活的獨居蜂。圖／台北市立動物園提供
在蜂的世界中，百分之八十以上是屬於獨自生活的獨居蜂。圖／台北市立動物園提供
藍泥蜂。圖／葉文琪攝、台北市立動物園提供
藍泥蜂。圖／葉文琪攝、台北市立動物園提供

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