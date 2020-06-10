來對了！北市動物園「蜂旅館」 開幕3年迎首批蜂客

台北市立動物園前年設立獨居蜂旅館（Bee Hotel），今年首度有蜂客入住，目前青條花蜂、蜾蠃和細腰蜂等獨居蜂媽媽，各自在為蜂寶寶準備食物和安全居所；園方提醒，若想認識更多昆蟲，可以報名動物園暑期「蟲蟲在我家」研習營。

園方表示，蜜蜂、虎頭蜂都是社會性的昆蟲，但其實在蜂的世界中，百分之八十以上是屬於獨自生活的獨居蜂，平常不容易觀察，繁殖季節比較容易在蜂旅館看到牠們。獨居峰幼蟲有些是素食者，取食花粉和花蜜，有些則為肉食者，取食鱗翅目幼蟲、甲蟲幼蟲或蜘蛛等，成蟲則在自然界擔負著傳播花粉及生物防治的重要任務。

園方也說，獨居蜂在繁殖期會利用斷木、竹筒或土牆等環境作為棲息育幼的地方；由於沒有團隊共同禦敵，因此警覺性較高，採花粉時不會在同一朵花停留太久；而幼蟲肉食性的蜾蠃則會採集蔬菜上的毛毛蟲，作為儲糧。

動物園2017年在蟲蟲探索谷入口處，設立一棟獨居蜂旅館，第一年沒觀察獨居蜂入住，隔年保育員將旅館遷移到月桃花旁，卻被琉璃蟻進駐，今年是蜂旅館營運第3年，終於有獨居蜂媽媽選中這裡當育嬰房。

獨居蜂旅館房客都是雌蜂，有些雌蜂產卵並準備好幼蟲所需的食物後，會銜泥把洞口封住，完成繁衍的使命就離開；赭褐旁喙蜾蠃一次只照顧一隻幼蟲，待幼蟲終齡時才會封口；另外，赭褐毛唇蜾蠃還會在洞口外加蓋像煙囪一隧道，雌蜂除了優秀的捕獵技術外，室內裝修也難不倒牠們。