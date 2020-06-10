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【動物冷知識】小時候胖不是胖！國王企鵝寶寶「登大人」腫成巨型毛茸茸

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽。

今天我們一起來看看小時候胖不是胖、女大18變的動物冷知識吧。




他們換毛時有一個過渡期，模樣真的逗趣可愛。




長大後的白鯨，他們的背脊與胸、尾鰭邊緣還是會有些暗色沉積。夏季發情時，白色的皮膚有時也會帶有淡黃色色調，但在蛻皮後即消失。




這麼可愛的白色海豹居然只能維持兩個禮拜(;´༎ຶД༎ຶ` )

幼小的豎琴海豹都躺在雪地上喝母乳長肉肉，白色的皮毛讓他們有更好的偽裝效果躲避天敵。

2週後則會換上更適合在水中生活、獵食的毛皮。

參考連結：12345

母乳

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