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【動物冷知識】小時候胖不是胖！國王企鵝寶寶「登大人」腫成巨型毛茸茸
哈囉大家好，我是帽帽。
今天我們一起來看看小時候胖不是胖、女大18變的動物冷知識吧。
他們換毛時有一個過渡期，模樣真的逗趣可愛。
もふもふの赤ちゃんペンギンがどうやって毛皮を脱いで大人になって行くのか何となく理解出来た。 pic.twitter.com/H06UCUomLp— Green Pepper (@r2d2c3poacco) November 19, 2019
長大後的白鯨，他們的背脊與胸、尾鰭邊緣還是會有些暗色沉積。夏季發情時，白色的皮膚有時也會帶有淡黃色色調，但在蛻皮後即消失。
Baby belugas have no teeth! Just like baby humans, belugas are completely toothless when they're young. At nearly a year old, little Annik is still all gums (and already enjoys tongue tickles)—we can't wait until he can meet the two new babies on the way! pic.twitter.com/uROtCF5Qjq— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) June 8, 2020
這麼可愛的白色海豹居然只能維持兩個禮拜(;´༎ຶД༎ຶ` )
幼小的豎琴海豹都躺在雪地上喝母乳長肉肉，白色的皮毛讓他們有更好的偽裝效果躲避天敵。
2週後則會換上更適合在水中生活、獵食的毛皮。
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