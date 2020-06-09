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驚！天熱開冷氣消暑 竟冒出40多條蛇亂竄
炎炎夏日開冷氣消暑，冷氣機隔了一個冬天沒用，最好能先清理一下再使用。印度一名男子開啟家中久未使用的冷氣，竟然發現內部藏了40條蛇，當場嚇傻。
據外媒報導，事件發生在印度密拉特（Meerut）地區的帕夫里·庫爾德村（Pavli Khurd village），1日晚間男子什拉達南德（Shradhanand）走進房間時，在地板上發現一條小蛇，當時不以為意，順手抓起蛇就拋向屋外。
稍後沒多久，他進房睡覺時，竟又在床上發現有三條小蛇盤繞，還沒來得及回神，又看到數條蛇從牆上的冷氣機中掉出來。什拉達南德的家人掀開冷氣機蓋子查看，發現裡面藏著40多條蛇纏繞亂竄，畫面令人震驚。後來在村民協助下，合力抓蛇裝袋，帶往附近森林區野放。
當地獸醫表示，冷氣機中會跑出蛇群，可能是因為過去數月冷氣機長時間未使用，蛇竄入管道中產卵，整窩小蛇孵化跑了出來。
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