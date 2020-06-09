網讚「橙色龜殼」好特別 萌樣背後與遺傳基因有關

寵物龜較易養，是不少人的心頭好，近日網上瘋傳數張非常特別的龜照片，顏色並非常見的綠與深啡，反而是鮮艷的橙色，不少網民亦嘩然，表示非常罕見，更笑言第一眼看見以為是檸檬，「真的是龜嗎」、「第一次見到」。

有日本網民近日於Twitter上載相片，表示有新品種的龜，而龜殼更見是罕見的橙色，猶如水果一樣。相片引來不少網民討論，驚訝的稱以為看見雞批、檸檬等橙色系食物，非常可愛又美麗。

有網民卻指這些龜背後其實非常可憐，原來牠們患有白化病，除了龜殼是橙色、黃色，身體更是白色，並有紅眼睛。圖擷自 Twitter

但有網民卻指這些龜背後其實非常可憐，原來牠們患有白化病，除了龜殼是橙色、黃色，身體更是白色，並有紅眼睛。白化病多數源於父母的染色體出錯，導致遺傳出錯的基因。由於牠們缺乏黑色素，很容易曬傷，野外的白化動物更易被獵食，所以牠們多數壽命不長。

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文章授權轉載自《香港01》