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狗狗遭短鏈綑綁被逼雨中站立 警逮補43歲冷血男

香港01 / 楊婉婷
有網民昨日在Facebook專頁上傳，一隻狗被人用短鐵鏈綁在村屋的圍欄上的照片。圖／擷自Facebook專頁「屯門公路芝蔴糊黑唐狗之醫療情況」
有網民昨日在Facebook專頁上傳，一隻狗被人用短鐵鏈綁在村屋的圍欄上的照片。圖／擷自Facebook專頁「屯門公路芝蔴糊黑唐狗之醫療情況」

網上流傳一隻狗被人用短鐵鏈束頸，綁在村屋外淋雨的照片。由於鐵鏈過短，狗隻上半身離地，前肢扶住圍牆，後腳支撐身體，被逼用站立的姿勢。狗隻的毛髮亦因大雨而濕透，狀甚可憐。據了解，愛護動物協會人員6日接獲投訴，到場視察後認為案件涉及虐待，遂報警求助。警方接報後，以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名43歲男子。

有網民昨日在Facebook專頁「屯門公路芝蔴糊黑唐狗之醫療情況」上傳有關照片。相中可見，一隻狗被人用短鐵鏈綁在村屋的圍欄上，前肢搭在圍欄上，後肢站起，牠並被戴上膠口罩。當時現場下雨，但狗隻被綁住的地方沒有遮蓋處，故牠全身濕透。村屋疑有其他狗隻，可在村屋外的空地走動，未有被綁起。有愛護動物協會的職員到場了解情況。

愛護動物協會表示，會方於昨日下午接獲市民舉報，指於元朗發現一狗隻被一條短鍊綁在屋外，上半身不能著地，嘴部戴上口罩，暴露在大雨之下。愛協督察立即趕赴現場，初步觀察後認為事件涉及殘酷對待動物，遂立即通報警方。愛協督察及後帶走事件中的狗隻，送回協會香港中心交由獸醫檢查。

警方表示，昨日下午6時許，接獲一名男子報案指，懷疑有狗隻被人不恰當對待。警方接報到場調查，以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名姓張43歲男住戶。案件交由元朗警區刑事調查隊第2隊接手跟進。該隻狗沒有表面傷，由相關機構帶走。

延伸閱讀：

薄扶林村鐵皮屋廚房驚現貓頭　警列殘酷對待動物

黃大仙上邨兩貓咪伏屍花槽　一隻遭狗咬死　一隻疑墮斃

文章授權轉載自《香港01》

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