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信被蝸牛吃掉了！網友大呼「長知識」 受害者苦笑：春聯也吃

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的保險變更單被蝸牛吃得殘破不堪，只好請保險員再寄一份。 圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
網友的保險變更單被蝸牛吃得殘破不堪，只好請保險員再寄一份。 圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」

這種信箱入侵者讓人氣不起來！一名網友某天打開信箱，發現裡頭的保險變更單變得殘破不堪，並當場捕獲「現行犯」蝸牛，讓她哭笑不得，只能通知保險業務員「再寄一份」，其他網友見狀也紛紛笑翻。

「我的保險員一定第一次碰到這種事…」，這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出她與保險員的對話擷圖，內容是她附上一張坑坑洞洞的保險變更單照片，留言說明「被蝸牛吃掉了，請再寄一份給我，謝謝」，對方則回應「好的」。

發文者無奈表示，這是「住在鄉下信箱在外面的困擾」，她拿信時還當場看到好幾隻大蝸牛逗留在現場，另外也「稱讚」保險員很淡定。

而此信件的「慘狀」卻讓眾多網友笑倒，許多人更大讚「兇手」太可愛了，「蝸牛很餓」、「這要找蝸牛理賠了」、「以後小朋友沒寫作業可以跟老師說：作業被蝸牛吃掉了」、「蝸牛肯定變文人了，吃了那麼多墨水」。

許多網友對蝸牛會吃紙感到意外，紛紛大呼「長知識了」，也有其他「被害人」跳出來回應這是「鄉下日常」，「我們鄉下的信箱也是如此，尤其是下雨天，一個禮拜回去收信一次就快被啃光了！」、「我們家的信也很常被吃掉」、「一個朋友的退稅單被吃掉了，後來弄超久」。

有人補充說明蝸牛不只會吃紙，什麼都吃，「我朋友家門外的鞋櫃外層也被吃掉」、「蝸牛也會吃貓飼料」、「你沒看過蝸牛吃狗屎、吃魚屍體的」，還有人貼出「受害春聯」的照片，指蝸牛「紅色部分都吃掉，剩下金色的字掉下來不吃，很挑的」、「如果吃春聯他的便便會是紅色的」，也有網友感嘆「生態嚴重失衡…小時候還拿著布袋撿來賣耶…現在牠們橫行了」。

春聯也是蝸牛的「餐點」。 圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
春聯也是蝸牛的「餐點」。 圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」

爆廢公社 保單

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