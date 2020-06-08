背長103公分大丹犬破世界最高、最老紀錄 飼主每月花1萬8萬伙食費

英國一隻大丹犬近期慶祝8歲生日，牠被金氏世界紀錄評比為世界上最長壽的大丹犬，而牠同時也是世界上最高的狗，牠的後背長 103.5公分，用後腿站立的話，高度則超過7英尺（約2公尺），而牠的飼主表示自己每個月花費500英鎊（新台幣約1.8萬元）在大丹犬的伙食上，雖然牠的體型相當大，但卻是一隻善良的狗，喜歡跟人擁抱。

根據英國「每日郵報」報導，這隻在英國諾福克郡的大丹犬名叫弗雷迪（Freddy），牠在上月17日剛過完8歲生日，成為金氏世界紀錄當中最年長的大丹犬，不過弗雷迪早就是金氏世界紀錄中最高的狗，牠的後背長103.5公分，用後腿站立的高度則是超過7英尺（約2公尺）。

弗雷迪（右）和自己的妹妹芙蓉。圖擷自 Daily News

弗雷迪的主人克萊爾（Claire）當天為弗雷迪和牠的妹妹芙蓉（Fleur）舉辦了生日派對，她說「他們倆度過了最美好的時光，我們裝飾了花園，牠們得到了最喜歡的零食和可愛的玩具」，而克萊爾表示自己通常會在清晨帶兩隻狗去散步，以免其他人被嚇到，克萊爾稱有些人甚至會誤以為她在遛馬。

而弗雷迪龐大的食量使克萊爾每個月需花費500英鎊（新台幣約1.8萬元）在牠的食物上，克萊爾表示這些食物多是牛肉、烤雞和零食，她說「牠們早上通常吃碎牛肉，晚上則是吃烤雞肉，一天也要吃很多零食，牠們最喜歡的是潔牙棒，每天大約要吃四包」。

不過克萊爾仍然十分寵愛弗雷迪和芙蓉，她表示雖然牠們的體型很大，但心地卻很善良，「如果牠們知道妳心情不好，就會將手掌放在妳身上，牠們喜歡擁抱，我每天晚上會跟牠們睡在客廳兩個床墊上」，而克萊爾也表示自己永遠不會有小孩，因為弗雷迪和芙蓉就是她的寶貝。