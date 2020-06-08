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喵星人家中「亞洲蹲」 飼主：這個姿勢誰教的？

聯合新聞網 / 綜合報導
家中喵星人出現傳說中的「亞洲蹲」，讓主人相當疑惑。圖擷自爆廢公社公開版
家中喵星人出現傳說中的「亞洲蹲」，讓主人相當疑惑。圖擷自爆廢公社公開版

家中的毛小孩有時會做出超乎想像的舉動，令主人們百思不得其解。有網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」Po出一段影片，家中的貓咪竟像人類般蹲坐在地上，讓主人在文中笑說：「這個姿勢是誰教的？」

網友8日在臉書社團「爆廢公社公開版」中po出一段影片，影片中家裡的喵星人一屁股坐在地上，兩隻前腳伸直就像人類的手一樣。經典的「亞洲蹲」令主人相當訝異與疑惑，為什麼家中的貓咪會呈現這樣的姿勢，在文中寫到：「這個姿勢是誰教的。」

可愛的模樣也掀起網友討論，底下的網友留言：「工讀生別躲了」、「我要融化了」、「嘿，兄弟，等人嗎？」、「應該是阿母教的」。另外也有相同經驗的飼主分享家中貓咪「亞洲蹲」的照片，不過也有人提醒，貓咪若呈現這種姿勢，可能是脊椎有問題。

貓咪 爆廢公社 喵星人

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