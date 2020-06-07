發報器回傳廣原小熊悠遊山區 另隻受傷母熊恢復好

廣原小熊姆拉斯返回森林已經3週，台東林管處從裝置在牠身上的衛星訊號發現，活動範圍逐漸擴大；另於錦屏林道受傷的母熊在相關人員照護下，恢復狀況良好，將評估未來是否野放。

林務局台東林區管理處今天表示，去年7月27日在台東海端鄉廣原村發現迷途的雌性小熊姆拉斯（Mulas），歷經野訓後於5月16日野放，從牠身上配掛的發報器傳送位置訊息觀察，牠在山區各種地形之間移動，但很少在同一地點重複過夜。

另外，4月20日在台東錦屏林道落入套索導致前肢受傷的母熊，經屏科大野生動物收容中心人員細心關照及治療後，兩前肢截肢及清創手術後，傷口復原情形極佳。

台東林管處表示，這隻母熊食慾穩定且活力恢復情形良好，醫療團隊評估仍須觀察照護一段時間，屆時將優先確認前肢的運用功能後，再進行完整的復健訓練，同時也將參酌專家學者意見評估後續與否野放。

台東林管處指出，根據當晚部落通報夥伴表示，除了發現母熊受困套索陷阱外，也發現母熊受困位置旁大樹上有幼熊徘徊，因此後來也在現場周邊架設7台自動相機及設置多處誘捕籠。雖然均無所獲，但現場監測及在周邊部落加強黑熊通報宣導工作，同時近期也規劃於熱點部落社區推廣精準式獵具，期望能兼顧野生動物福利及維護原民狩獵文化。