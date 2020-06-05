愛地球！阿聯酋航空的「溫暖毛毯」 以28個塑膠瓶製成

全球疫情持續延燒，人們仍無法自由自在的旅行、探索世界，聯合國呼籲先暫停腳步，感受大自然，一同迎接6月5日的「世界環境日」。阿聯酋航空則持續致力於環境保育，阿聯酋航空台灣地區經理杰伯則在這一天發了封信，「溫暖毛毯」也是落實環保的體現之一。

2020年6月5日是世界環境日(World Environment Day)，是鼓勵全球民眾提升保護環境意識和採取必要行動的重要日子；阿聯酋航空表示，持續在降低碳排放量、以負責任的方式消費，以及保育野生動物和棲息地三大面向持續投入。

如今，確保全球環境永續發展比以往更加重要，杰伯表示，阿聯酋航空所有長程航班經濟艙上的「溫暖毛毯」正是我們為環保盡一份心力的重要體現，每一條毛毯都是以28個百分之百回收的塑膠瓶製成。截至2019年底，阿聯酋航空的這項計畫已改變了8千8百萬個塑膠瓶被送往垃圾掩埋場的命運，其總重相當於44架空中巴士A380客機。

此外，保育野生動物和牠們的棲息地，也是阿聯酋航空環境保育工作的核心項目。阿聯酋航空也積極參與保育野生環境的國際活動，並嚴禁旅客攜帶禁止物種、狩獵戰利品或任何與非法野生動物相關的產品，一經查獲，絕對採取「零容忍」政策。

過去十年間，以動物保護為基礎打造的阿聯酋航空沃爾根山谷豪華渡假村（Emirates Wolgan Valley），持續在澳洲的新南威爾斯州保護當地的野生動物和棲地，去年澳洲森林大火，渡假村便與當地社區密切合作，共同疏散森林內的動物，並邀請關心動物保護的房客擔任志工，一起打造囊括25種當地代表物種及超過100萬顆種子的資料庫。目前，袋鼠、袋熊、爬行類和鳥類等野生動物都已回歸家園。