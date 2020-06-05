快訊

核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

愛地球！阿聯酋航空的「溫暖毛毯」 以28個塑膠瓶製成

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
阿聯酋航空沃爾根山谷豪華渡假村（Emirates Wolgan Valley），持續在澳洲的新南威爾斯州保護當地的野生動物和棲地。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空沃爾根山谷豪華渡假村（Emirates Wolgan Valley），持續在澳洲的新南威爾斯州保護當地的野生動物和棲地。圖／阿聯酋航空提供

全球疫情持續延燒，人們仍無法自由自在的旅行、探索世界，聯合國呼籲先暫停腳步，感受大自然，一同迎接6月5日的「世界環境日」。阿聯酋航空則持續致力於環境保育，阿聯酋航空台灣地區經理杰伯則在這一天發了封信，「溫暖毛毯」也是落實環保的體現之一。

2020年6月5日是世界環境日(World Environment Day)，是鼓勵全球民眾提升保護環境意識和採取必要行動的重要日子；阿聯酋航空表示，持續在降低碳排放量、以負責任的方式消費，以及保育野生動物和棲息地三大面向持續投入。

如今，確保全球環境永續發展比以往更加重要，杰伯表示，阿聯酋航空所有長程航班經濟艙上的「溫暖毛毯」正是我們為環保盡一份心力的重要體現，每一條毛毯都是以28個百分之百回收的塑膠瓶製成。截至2019年底，阿聯酋航空的這項計畫已改變了8千8百萬個塑膠瓶被送往垃圾掩埋場的命運，其總重相當於44架空中巴士A380客機。

此外，保育野生動物和牠們的棲息地，也是阿聯酋航空環境保育工作的核心項目。阿聯酋航空也積極參與保育野生環境的國際活動，並嚴禁旅客攜帶禁止物種、狩獵戰利品或任何與非法野生動物相關的產品，一經查獲，絕對採取「零容忍」政策。

過去十年間，以動物保護為基礎打造的阿聯酋航空沃爾根山谷豪華渡假村（Emirates Wolgan Valley），持續在澳洲的新南威爾斯州保護當地的野生動物和棲地，去年澳洲森林大火，渡假村便與當地社區密切合作，共同疏散森林內的動物，並邀請關心動物保護的房客擔任志工，一起打造囊括25種當地代表物種及超過100萬顆種子的資料庫。目前，袋鼠、袋熊、爬行類和鳥類等野生動物都已回歸家園。

阿聯酋航空與杜拜沙漠保護區（DDCR）長達20年的合作夥伴關係，則以保護當地野生動物和棲息地為目標，持續追蹤、維護和復育當地動物。

阿聯酋航空與杜拜沙漠保護區（DDCR）長達20年的合作夥伴關係，持續追蹤、維護和復育當地動物。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空與杜拜沙漠保護區（DDCR）長達20年的合作夥伴關係，持續追蹤、維護和復育當地動物。圖／阿聯酋航空提供

阿聯酋 澳洲 空中巴士

延伸閱讀

保育大潭藻礁露曙光 潘忠政：攤開數據直球對決

大潭藻礁保育露曙光 總統府最快下周啟動溝通平台

陳時中台南行程曝光！欽點去南台灣最大野生動物園

武漢禁食野生動物 網友卻為這原因一面倒負評

相關新聞

灰貓佔坐電腦鍵盤 抱走又回來主人好無奈

大概每位貓奴都試過被喵星人踩在電腦鍵盤上。日本有網民近日在Twitter分享自家貓咪佔坐鍵盤的影片。只見片中灰色貓咪攤坐在手提電腦的鍵盤上，無論主人抱走多少次，還是賴着走回原位，還向螢幕伸出爪子。網民看後紛紛留言大讚可愛，笑言貓咪表情囂張，想抱走處理。

愛地球！阿聯酋航空的「溫暖毛毯」 以28個塑膠瓶製成

全球疫情持續延燒，人們仍無法自由自在的旅行、探索世界，聯合國呼籲先暫停腳步，感受大自然，一同迎接6月5日的「世界環境日」...

文鳥躺在滾燙沸水？他曝真相網驚訝：還以為是虐待

許多人都會替寵物記錄下生活的大小事，但如果照片拍的不好或角度不對，恐怕會被人誤會是在虐待動物。一位日本網友近期在個人推特網站上分享了自己飼養的文鳥照片，未料許多人看到後紛紛留言，以為文鳥被放在滾燙沸水裡，認為他在虐待自己的寵物，原PO看到眾多留言後也立刻跳出來澄清，表示這根本是誤會。

【動物冷知識】為警戒站著生產！長頸鹿寶寶誕生先慘摔2公尺

長頸鹿媽媽在野外生產時，隨時會遭受獵食者獵捕，所以他們需要一邊生產一邊注意周邊，才會有「站立生產」的情況。長頸鹿寶寶出生後也必須盡快學會站立與行走，以避免獵食者追捕。

拍賣網見80元賣黃金獵犬狗毛「可編織」 網友跟風：發大財啦

有養寵物的奴才們對主子經常甩毛的情況可說是又愛又恨，最近有狗主竟以此當生意工具，在拍賣網出售愛犬毛髮，更聲稱可作編織或做暖包，隨即引來大批網民熱論。不少人大表驚訝，稱沒想過狗毛都可變商品，部份奴才笑言決定要跟風賣毛，「這下發大財啦」。

台東小黑熊姆拉斯野放超過2周 林管處：牠很適應

台東廣原小熊姆拉斯（Mulas）上個月16日野放後迄今超過2周，林務局台東林管處透過衛星追蹤，發現小熊非常適應野外生活環...

比旅蛙還萌 諸羅樹蛙迷餵蚊子記錄牠生態

4年前，手遊遊戲「日本旅蛙」曾引起民眾瘋迷，嘉義縣大林鎮上林社區，保育以舊嘉義地名諸羅命名的「諸羅樹蛙」，成為樹蛙天堂，...

影／南極海豹野外「做瑜伽」 動作太標準網笑：要拜師

人人皆知瑜伽有益身心，就連海豹亦深明這道理！專門拍攝野生動物紀錄片的攝師Richard Sidey，最近在南極洲拍到罕見而有趣的一幕，他發現一隻海豹竟就地即席做瑜伽，而且動作標準，令一眾網民亦讚嘆不已，更笑言要拜師。

台北動物園 七彩變色龍一口氣添23娃

台北市立動物園近來迎接七彩變色龍「嬰兒潮」，23顆蛋全數孵化，超級迷你的變色龍寶寶，保育員取名叫「小七」們，現在大約2周...

屏大輔助犬 當學童伴讀大朋友

屏東大學特教中心4年多前成立國內首座學習輔助犬訓練教室，結合特教與獸醫跨領域專業，讓輔助犬陪伴身心障礙學生閱讀及人際互動...

台東林管深山特遣隊山林巡護 驚見百步蛇但最怕青竹絲

台東林管處巡山人員今天在「深山特遣隊我在山林的日子粉專」貼出兩篇圖文，其中一篇是巧遇令原住民敬畏的「山神」百步蛇，另一篇...

孵化率100% 動物園喜迎七彩變色龍「嬰兒潮」

外界對變色龍總是有很多想像，台北市立動物園近來迎接七彩變色龍「嬰兒潮」，23顆蛋全數孵化，超級迷你的變色龍寶寶陸續破殼而...

熱門新聞

蝦皮購物宣布即日起「蝦皮超市每天下午5點限量開賣醫療口罩」

交通部拍板 暑假19歲以下學生遊樂園無限次免入園費

生活市集第二波MIT醫療口罩開賣！每人最多可買10盒

開幕送400隻烤鴨！金牌長承烤鴨新推「1鴨8吃」

威力彩今開「64牌」頭獎摃龜 下周一頭獎上看7億

男子買口罩排第一個狂掃40盒惹怨 網友點出關鍵原因力挺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。