灰貓佔坐電腦鍵盤 抱走又回來主人好無奈

許多人都會替寵物記錄下生活的大小事，但如果照片拍的不好或角度不對，恐怕會被人誤會是在虐待動物。一位日本網友近期在個人推特網站上分享了自己飼養的文鳥照片，未料許多人看到後紛紛留言，以為文鳥被放在滾燙沸水裡，認為他在虐待自己的寵物，原PO看到眾多留言後也立刻跳出來澄清，表示這根本是誤會。

2020-06-04 15:03