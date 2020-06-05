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灰貓佔坐電腦鍵盤 抱走又回來主人好無奈

香港01 / 夏洛特
日本有貓奴被喵星人佔坐電腦鍵盤上，賴着不走。圖擷自Twitter「chelsea_cat0218」
日本有貓奴被喵星人佔坐電腦鍵盤上，賴着不走。圖擷自Twitter「chelsea_cat0218」

大概每位貓奴都試過被喵星人踩在電腦鍵盤上。日本有網民近日在Twitter分享自家貓咪佔坐鍵盤的影片。只見片中灰色貓咪攤坐在手提電腦的鍵盤上，無論主人抱走多少次，還是賴着走回原位，還向螢幕伸出爪子。網民看後紛紛留言大讚可愛，笑言貓咪表情囂張，想抱走處理。

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文章授權轉載自《香港01》

貓咪 喵星人 日本

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