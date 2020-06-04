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文鳥躺在滾燙沸水？他曝真相網驚訝：還以為是虐待

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO在推特分享自己的文鳥照片，被網友誤以為是在虐待寵物。圖擷自Twitter
原PO在推特分享自己的文鳥照片，被網友誤以為是在虐待寵物。圖擷自Twitter

許多人都會替寵物記錄下生活的大小事，但如果照片拍的不好或角度不對，恐怕會被人誤會是在虐待動物。一位日本網友近期在個人推特網站上分享了自己飼養的文鳥照片，未料許多人看到後紛紛留言，以為文鳥被放在滾燙沸水裡，認為他在虐待自己的寵物，原PO看到眾多留言後也立刻跳出來澄清，表示這根本是誤會。

原PO在推特時常分享自己的白色文鳥生活照，但上月30日他分享了一張文鳥躺在水中的照片令不少網友嚇壞，只見白色文鳥躺在水中，四周的水花都是濺起的狀態，讓不少網友以為牠是躺在滾水中，對此原PO則是立刻出面回應。

他代表文鳥向網友回應道「這不是誤會嗎？看仔細一點？腳在底部」、「不好意思，我只是在微光中洗澡」，原來文鳥只是在洗澡，牠將自己的頭放在水裡甩動，並拍動翅膀，鍋裡的水花也因此濺起，這使原PO的照片看起來像是煮沸的開水。

不少網友了解真相後，紛紛留言「我有點驚訝」、「我以為是虐待」、「我以為那是酷刑，但仔細看牠非常可愛」、「看起來很舒服」、「我以為是放在沸水裡」、「有一瞬間我以為牠被油炸了」。

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