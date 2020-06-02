台東小黑熊姆拉斯野放超過2周 林管處：牠很適應

台東廣原小熊姆拉斯（Mulas）上個月16日野放後迄今超過2周，林務局台東林管處透過衛星追蹤，發現小熊非常適應野外生活環境，也請關心姆拉斯的小熊迷放心。

台東林管處表示，這2周以來，小熊姆拉斯活動模式為白天活動、晚上休息，偶爾會下至溪谷喝水，根據她活動範圍判斷，它持續在探索及熟悉所在的森林環境，狀況良好。

小熊姆拉斯頸圈定位發報，透過回傳衛星接收追蹤，截至目前為止，取得定位資料的達成率將近90%，且應接收定位點達100%，活動都在掌握中。