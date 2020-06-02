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拍賣網見80元賣黃金獵犬狗毛「可編織」 網友跟風：發大財啦

聯合新聞網 / 記者謝茜嘉／報導
狗毛已經過消毒並包裝好，每包售20港元（約台幣80元）。圖擷自Carousell
狗毛已經過消毒並包裝好，每包售20港元（約台幣80元）。圖擷自Carousell

有養寵物的奴才們對主子經常甩毛的情況可說是又愛又恨，最近有狗主竟以此當生意工具，在拍賣網出售愛犬毛髮，更聲稱可作編織或做暖包，隨即引來大批網民熱論。不少人大表驚訝，稱沒想過狗毛都可變商品，部份奴才笑言決定要跟風賣毛，「這下發大財啦」。

這名妙想天開的女狗主，近日於Caerousell 拍賣網出售愛犬毛髮，狗主聲稱愛犬是10個月大的黃金獵犬，又指平常帶同愛犬散步不時被途人稱讚，又曾被要求拍照、握手，甚至想要其體毛作編織或做暖包之用，於是決定在網上出售，方便有需要人士。

飼主表示狗毛來自10個月大的黃金獵犬。圖擷自Carousell
飼主表示狗毛來自10個月大的黃金獵犬。圖擷自Carousell

XXXX狗主聲稱狗毛已經過消毒並包裝好，每包售20港元（約台幣80元），「已賣出數包，仍餘一包，先到先得」。其照片引來網民廣傳，有人放在fb群組轉載，網民紛紛笑稱是發達大計，「煲湯下火」、「即刻幫主子梳毛」、「單身狗的毛有市場嗎？」、「我的狗整日甩毛，賺翻了」。

最近有狗主竟在拍賣網出售愛犬的毛髮，更聲稱可作編織或做暖包。圖擷自Carousell
最近有狗主竟在拍賣網出售愛犬的毛髮，更聲稱可作編織或做暖包。圖擷自Carousell

不少奴才更上載相片介紹自己的寵物，稱可用其他價錢賣毛，「本地唐狗，可以自行收割毛毛、短尾、另售腳底毛、包臭」、「黃貓體毛新鮮脫落。有太陽味。價高者得」，令人笑爆嘴。

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文章授權轉載自《香港01》

寵物 發大財

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