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影／南極海豹野外「做瑜伽」 動作太標準網笑：要拜師
人人皆知瑜伽有益身心，就連海豹亦深明這道理！專門拍攝野生動物紀錄片的攝師Richard Sidey，最近在南極洲拍到罕見而有趣的一幕，他發現一隻海豹竟就地即席做瑜伽，而且動作標準，令一眾網民亦讚嘆不已，更笑言要拜師。
來自新西蘭的Richard Sidey經常到訪不同國家拍攝野生動物的一舉一動，並製作成不同紀錄片。近日他於YouTube上載影片，表示4月在南極洲拍得一隻象鼻海在「做瑜伽」，而且動作順暢又優雅，是難得一見的畫面。
片中可見，呆萌的海豹一直注視着前方，挺直上半身後再向前俯至地面，尾巴向上翹，形成筆直的90度。海豹伸展一輪後，又再挺直上半身回到開始的狀態，接着重複身體向前俯、尾巴向上翹的動作，看似毫不費力。
柔軟的身體連一眾網民亦看得目瞪口呆，大讚牠是「瑜伽大師」，「看着也想試試了」、「老師會爆汗嗎」、「很可愛」。亦有網民笑言海豹是人扮，「工讀生出來吧」、「這是我認識的海豹嗎」、「連牠也可以做到，我的就像木頭一樣硬」。
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文章授權轉載自《香港01》
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