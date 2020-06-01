快訊

畫面曝光！國道1大貨車翻車 特斯拉無視直插入車廂

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南極海豹野外「做瑜伽」 動作太標準網笑：要拜師

香港01 / 謝茜嘉
海豹野外變身瑜伽大師，軟Ｑ動作網友敬佩。圖片來源／ youtube
海豹野外變身瑜伽大師，軟Ｑ動作網友敬佩。圖片來源／ youtube

人人皆知瑜伽有益身心，就連海豹亦深明這道理！專門拍攝野生動物紀錄片的攝師Richard Sidey，最近在南極洲拍到罕見而有趣的一幕，他發現一隻海豹竟就地即席做瑜伽，而且動作標準，令一眾網民亦讚嘆不已，更笑言要拜師。

來自新西蘭的Richard Sidey經常到訪不同國家拍攝野生動物的一舉一動，並製作成不同紀錄片。近日他於YouTube上載影片，表示4月在南極洲拍得一隻象鼻海在「做瑜伽」，而且動作順暢又優雅，是難得一見的畫面。

片中可見，呆萌的海豹一直注視着前方，挺直上半身後再向前俯至地面，尾巴向上翹，形成筆直的90度。海豹伸展一輪後，又再挺直上半身回到開始的狀態，接着重複身體向前俯、尾巴向上翹的動作，看似毫不費力。

柔軟的身體連一眾網民亦看得目瞪口呆，大讚牠是「瑜伽大師」，「看着也想試試了」、「老師會爆汗嗎」、「很可愛」。亦有網民笑言海豹是人扮，「工讀生出來吧」、「這是我認識的海豹嗎」、「連牠也可以做到，我的就像木頭一樣硬」。

延伸閱讀：

【超搞笑】日本小海豹兩個月大崩壞變「大叔樣」　原是基因的錯

【首次拍到】野生海豹海底「拍手」求偶　學者：我等了這一幕17年

文章授權轉載自《香港01》

南極

延伸閱讀

2兄弟拆家玩香灰！媽祖「灰頭土臉」 萬人笑瘋：還活著嗎？

好市多箱裝奇異果驚見「塑膠膜」新包裝 網酸：「摸骨師」要沒工作了

他不解為何日本人覺得台灣超商很臭？ 網友曝這兩樣是原因

紅茶、咖啡不夠看！網友大推這3樣東西加入牛奶最好喝

相關新聞

影／南極海豹野外「做瑜伽」 動作太標準網笑：要拜師

人人皆知瑜伽有益身心，就連海豹亦深明這道理！專門拍攝野生動物紀錄片的攝師Richard Sidey，最近在南極洲拍到罕見而有趣的一幕，他發現一隻海豹竟就地即席做瑜伽，而且動作標準，令一眾網民亦讚嘆不已，更笑言要拜師。

台北動物園 七彩變色龍一口氣添23娃

台北市立動物園近來迎接七彩變色龍「嬰兒潮」，23顆蛋全數孵化，超級迷你的變色龍寶寶，保育員取名叫「小七」們，現在大約2周...

屏大輔助犬 當學童伴讀大朋友

屏東大學特教中心4年多前成立國內首座學習輔助犬訓練教室，結合特教與獸醫跨領域專業，讓輔助犬陪伴身心障礙學生閱讀及人際互動...

台東林管深山特遣隊山林巡護 驚見百步蛇但最怕青竹絲

台東林管處巡山人員今天在「深山特遣隊我在山林的日子粉專」貼出兩篇圖文，其中一篇是巧遇令原住民敬畏的「山神」百步蛇，另一篇...

孵化率100% 動物園喜迎七彩變色龍「嬰兒潮」

外界對變色龍總是有很多想像，台北市立動物園近來迎接七彩變色龍「嬰兒潮」，23顆蛋全數孵化，超級迷你的變色龍寶寶陸續破殼而...

今年鯨豚擱淺21次 澎湖這次救活了

澎湖尖山火力發電廠附近昨天發現一隻鯨魚擱淺沙灘，據中華鯨豚協會了解，是台灣保育類野生動物二級的短肢領航鯨，澎湖縣農漁局、...

3公尺領航鯨擱淺沙灘 澎湖創今年救援成功紀錄

澎湖尖山火力發電廠附近今天發現一隻鯨魚擱淺沙灘，據中華鯨豚協會了解，是台灣保育類野生動物二級的短肢領航鯨。澎湖縣農漁局、...

疫情下無遊客餵食 澳洲海豚頻頻向員工送禮物示好換魚食

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，不少國家早前都有封城隔離措施，澳洲亦不例外。位於昆士蘭的一間海邊咖啡店向來有讓遊客餵食野生海豚的活動，但由於受疫情影響需停業，沒東西可吃的海豚都要努力工作，頻頻出動到海底尋寶，再送給員工和義工示好以換取鮮魚，非常可愛。

「狗醫生」嗅出褐根病源 助林木防治

林務局嘉義林區管理處發現觸口園區林木出現褐根病症狀，透過訓練有素的米格魯狗醫生，進行全區林木快篩，篩檢出疑似染病樹體，採...

枋寮溪邊 粗估逾萬隻綠鬣蜥遭棄養

屏東縣外來入侵種綠鬣蜥野外數量，近年不斷攀升，縣府去年7月辦理移除綠鬣蜥換老鷹紅豆活動，十個月來捕捉3000多隻，野外數...

疫情衝擊遊客減少 藍腹鷴現蹤武陵農場觀魚平台

台灣特有種保育類的藍腹鷴，在台中武陵農場觀魚平台現蹤，讓民眾驚呼連連。武陵農場表示，藍腹鷴以往只出現在更隱密的桃山瀑布步...

母遭射殺無助幼虎徘徊馬路邊 多次走近民居疑是「求救」

俄羅斯西伯利亞區（Siberia）一隻約10個月大的雌性阿穆爾虎（Amur tiger），近日被發現獨自在一條馬路上徘徊，且多次走近附近村落的民居。當地居民認為，幼虎很可能是因為母親被盜獵者殺死，以致被遺留在野地，走近民居是為了向人類求救。

熱門新聞

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

一張圖看一周天氣！到周五各地熱飆35度 周六起水氣增

口罩禁令今解除！四大超商盒裝販售時間、價格一次看

台東林管深山特遣隊山林巡護 驚見百步蛇但最怕青竹絲

最後一夜 5萬人大雨中送別敦南誠品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。