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孵化率100% 動物園喜迎七彩變色龍「嬰兒潮」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北動物園兩棲爬蟲館出現七彩變色龍「嬰兒潮」。圖／台北市立動物園提供
台北動物園兩棲爬蟲館出現七彩變色龍「嬰兒潮」。圖／台北市立動物園提供

外界對變色龍總是有很多想像，台北市動物園近來迎接七彩變色龍「嬰兒潮」，23顆蛋全數孵化，超級迷你的變色龍寶寶陸續破殼而出，保育員為牠們取名叫「小七」們，現在約2周大非常頑皮，常相互打鬧，一個不小心就會從小樹上掉下來，模樣相當可愛。

園方表示，去年11月觀察到雌性七彩變色龍出現了特殊的鮮豔橙黃體色，眼看繁殖期到來，立刻啟動繁殖計畫，讓雄個體與雌個體共處一室，兩隻變色龍在「兩情相悅」下，立刻有了交配的行為。

園方說，歷經20天等待，雌變色龍挖洞產下23顆蛋，經過172天人工孵化期，5月中旬喜迎「嬰兒潮」，「小七」們土棕色、50元硬幣大小身軀相當可愛，現階段的主食是果蠅。

七彩變色龍主要分布於馬達加斯加北部地區，雄變色龍約45公分左右，比雌性個體大上許多，幼體6個月後會轉變為與成體變色龍類似的顏色，1歲後才會達到性成熟。

園方說，野外雌性變色龍，會將蛋產在樹根下的洞，利用天然溫濕度調節孵化受精蛋，園方則透過人工孵化，特別注意溫度及濕度變化，讓孵化率達到百分之百。

不過，七彩變色龍寶寶還在人工照養階段，預計6月下旬就會在兩棲爬蟲館與大家見面。

「小七」們現在約2周大，就像人類小朋友一樣，非常頑皮。圖／台北市立動物園提供
「小七」們現在約2周大，就像人類小朋友一樣，非常頑皮。圖／台北市立動物園提供
雌變色龍挖洞產下23顆蛋。圖／楊志平、台北市立動物園提供
雌變色龍挖洞產下23顆蛋。圖／楊志平、台北市立動物園提供
兩隻變色龍「兩情相悅」，立刻有了交配的行為。圖／楊志平、台北市立動物園提供
兩隻變色龍「兩情相悅」，立刻有了交配的行為。圖／楊志平、台北市立動物園提供
七彩變色龍寶寶23顆蛋全數孵化，孵化率高達100。圖／台北市立動物園提供
七彩變色龍寶寶23顆蛋全數孵化，孵化率高達100。圖／台北市立動物園提供

嬰兒 動物園 北市

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