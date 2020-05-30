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疫情下無遊客餵食 澳洲海豚頻頻向員工送禮物示好換魚食

香港01 / 卡洛兒
海豚遞上各種神秘禮物示好，包括珊瑚碎片、貝殼、木頭，玻璃瓶等等，希望能換取魚吃。（FB「Barnacles Cafe & Dolphin Feeding」圖片）
海豚遞上各種神秘禮物示好，包括珊瑚碎片、貝殼、木頭，玻璃瓶等等，希望能換取魚吃。（FB「Barnacles Cafe & Dolphin Feeding」圖片）

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，不少國家早前都有封城隔離措施，澳洲亦不例外。位於昆士蘭的一間海邊咖啡店向來有讓遊客餵食野生海豚的活動，但由於受疫情影響需停業，沒東西可吃的海豚都要努力工作，頻頻出動到海底尋寶，再送給員工和義工示好以換取鮮魚，非常可愛。

位於昆士蘭鋁罐灣Barnacles Café推出遊客餵食野生海豚的活動，假期時每天都有約200名遊客參觀並餵食，生活在這個海灣的7條海豚可說是無憂無慮。不過受疫情影響，咖啡館早前一直暫停營業，直至5月16日才重新開放，結果出現一個有趣的現象。

其中一隻名叫「Mystique」的29歲雄性海豚，近日只要一見到有義工或員工經過海灣，就會遞上各種神秘禮物示好，包括珊瑚碎片、貝殼、木頭，玻璃瓶等等，希望能換取魚吃。員工表示，Mystique之前亦會送禮，不過疫情期間沒有遊客，就比以前送得更頻繁，又指這個習慣不是他們訓練出來，而是「海豚訓練我們去這樣做」，笑言相信海底應有一個寶物收藏庫。

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文章授權轉載自《香港01》

海豚 新冠肺炎 珊瑚 澳洲

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