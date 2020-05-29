母遭射殺無助幼虎徘徊馬路邊 多次走近民居疑是「求救」

俄羅斯西伯利亞區（Siberia）一隻約10個月大的雌性阿穆爾虎（Amur tiger），近日被發現獨自在一條馬路上徘徊，且多次走近附近村落的民居。當地居民認為，幼虎很可能是因為母親被盜獵者殺死，以致被遺留在野地，走近民居是為了向人類求救。
網上片段拍到，幼虎一度走近一戶人家的窗邊，但隨即又轉身走入叢林中。當地人估計幼虎的母親很可能被盜獵者殺死或遇到意外，令到幼虎要孤伶伶在野外徘徊，雖然覺得牠很可憐，卻不敢走近餵食，只好通知當局讓專家來處理。
原先專家認為，幼虎很可能只是跟母親暫時失散，故此未有馬上把牠帶走，並密切觀察其一舉一動；過了兩周，幼虎卻仍是單獨出沒，專家於是決定替牠注射鎮定劑，然後送進野生動物中心。
被捕捉時表現鎮定
一名參與拯救幼虎行動的專家亞什梅托夫（Valery Yashmetov）說，老虎通常會遠離人類，但該隻幼虎卻主動走入村，被捕捉時也未有表現得很抗拒，「在我的經驗中，也是第一次見到如此鎮定的幼虎，這可能是牠實在太年幼了，又或者是健康有問題。」
不過，阿穆爾虎中心（Amur Tiger Centre）主任阿拉米列夫（Sergey Aramilev）指出，通常雌虎是不會放棄照顧幼崽，因此推斷該隻幼虎起初或是由人類飼養，但後來被放生。
野生動物中心負責人庫茲緬科（Viktor Kuzmenko）稱：「幼虎明顯相當疲累且營養不良，中心將盡力令牠回復至正常體重，希望未來牠能返回野外生活。」
俄羅斯西伯利亞區（Siberia）一隻約10個月大的雌性阿穆爾虎（Amur tiger），近日被發現獨自在一條馬路上徘徊，且多次走近附近村落的民居。當地居民認為，幼虎很可能是因為母親被盜獵者殺死，以致被遺留在野地，走近民居是為了向人類求救。
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