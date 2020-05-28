影／貓頭鷹寶寶排排站陪「房東」看電視 網笑：會被帶壞

能想像貓頭鷹定居在自家陽台嗎？比利時有一名男子巴特（Jos Baart），他的窗台上飛來一隻貓頭鷹媽媽，且還在這孵出三隻貓頭鷹寶寶，從此牠們就在巴特窗台定居下來，甚至在巴特看電視時還會在窗台上排排站，睜著大眼睛陪著他一起看。

據外媒報導，某天巴特聽到種滿植物的窗台上傳來怪聲音，起初以為是鴿子，仔細觀察後才發現是「貓頭鷹」，且還是世界最大的貓頭鷹品種之一「歐洲雕鴞」（Eurasian Eagle Owl）。這隻貓頭鷹媽媽在他的窗台上孵出了三隻巨大的貓頭鷹寶寶，一家四口就在他的窗台定居下來，巴特只好無奈當起「房東」。

巴特會與窗台上的貓頭鷹對話。圖擷自 YouTube

巴特表示，「這就像在看一場二十四小時的實境秀，我一早起來就會看到牠們站在我的窗台上」。後來巴特也漸漸適應牠們的存在，甚至每天還會花一點時間觀察牠們或是與牠們聊天，而現在貓頭鷹寶寶們也完全不怕他了，即使巴特將臉貼在窗戶前，牠們也非常放鬆。

更可愛的是，貓頭鷹寶寶甚至會在他看電視時，在窗台上排排站，陪著他一起盯著電視螢幕。「有時兩隻，有時一隻，有時三隻都站在那」，而貓頭鷹媽媽則是常常站在窗台的樹叢後面，盯著寶寶和巴特。

站在樹叢後盯著寶寶和巴特的貓頭鷹媽媽。圖擷自 YouTube

歐洲雕鴞是世上最大的貓頭鷹之一，張開雙翼可達1.5公尺，幼鳥孵化後約4個月完全成熟。巴特也想過貓頭鷹有一天可能會離開他的窗台，雖然有點失落，不過他也表示，「歡迎牠們明年再回來」。

看見這支影片的網友紛紛留言表示，「太可愛了吧」、「超幸運的人！」、「敲碗後續！我想看牠們長得更大的樣子」、「這體型只是寶寶？牠們真的是巨嬰」、「自家窗台就是動物星球頻道」。也有網友幽默表示，「貓頭鷹也變電視兒童了」、「貓頭鷹寶寶會被電視帶壞」、「貓頭鷹表示：我在看阿你不要轉台！」、「你看著電視，後面的貓頭鷹看著你」。