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【動物冷知識】海鳥為何吃下塑膠垃圾？聞起來像「海藻＋白菜」

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

大家好，我是帽帽。

今天來帶大家看一下塑膠垃圾造成海洋的生態危機吧。




國立海洋生物博物館副館長陳德豪曾於2019年發表「海洋塑膠微粒對生態的影響—台灣的實例」調查報告，報告中指出恒春半島的魚類中，有95%其腸胃內都有微型塑膠的海洋廢棄物，而在海生館收容的21隻海龜體內比率更高達100%，因此呼籲安全起見，最好別吃魚類內臟及消化道。




時間一長，海洋中的幽靈漁具可能分解成微小碎片，毒害魚類、浮游生物等海洋生物，還可能被海浪沖上海灘成為垃圾，對遊客造成威脅，此外，廢棄的漁網不只會纏住海龜，還可能為往來船隻帶來安全上的隱憂。




為什麼海鳥會誤食塑膠呢？據《BBC》報導，塑膠廢棄物在海洋漂浮一段時間後會散發出類似腐爛的海藻和煮過的白菜氣味，依靠嗅覺覓食的海鳥很容易因此被引誘誤食。


參考連結：12345

海龜 塑膠微粒 廢棄物

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