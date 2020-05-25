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全台山麻雀少於千隻 嘉義林管處啟動保育計畫
林務局嘉義林區管理處日前於嘉義縣梅山鄉瑞峰、碧湖、龍眼地區啟動「瀕臨絕種動物山麻雀保育行動」，以懸掛巢箱、設立餌站、種植食草、社區宣導等方式，結合當地社區、小學積極推動山麻雀保育工作，希望讓阿里山區成為山麻雀最溫暖的窩。
嘉義林管處表示，山麻雀大小、顏色與麻雀非常相似，主要在淺山區域出現，棲息地多為山村聚落及周遭農墾地、草生地，主食為植物種子、榖類和昆蟲，經各單位調查發現，山麻雀分布範圍近幾年大幅縮減，預估全台已少於1000隻，有資料顯示嘉義縣大埔鄉、番路鄉和梅山鄉是山麻雀少數的繁殖區。
嘉義林管處表示，冬季時山麻雀食物減少，需於繁殖前準備充足的食物，他們發現，山村農民習慣以攪拌粗糠改良土壤，意外成為山麻雀覓食最佳場所，因此仿造設置3處餌站，以播撒脫殼小米混和粗糠，提供山麻雀食物，另在社區種植小米，可於秋冬食物匱乏時，成為山麻雀覓食地點。
有專家評估，山麻雀體型小競爭力差，其繁殖場所樹洞又數量有限，恐也是數量減少的原因之一，嘉義林管處自去年起設置可供繁殖的人工巢箱，保護至少79隻幼鳥成功離巢，今年度也設置149個巢箱，目前已有20對山麻雀利用繁殖，有15隻幼鳥成功離巢。
嘉義林管處表示，社區的認同與支持是保育山麻雀成功的關鍵，瑞峰村社區發展協會和瑞峰國小去年以當地生產茶葉製作伴手禮盒，將其命名為「雀躍雀閱」，將山麻雀作為社區伴手禮的象徵，而瑞峰國小也將山麻雀作為該校吉祥物，說明社區民眾愛惜山麻雀，推動保育的熱情，期盼有天山麻雀能重回山村。
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