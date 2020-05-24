半夜不速之客！15樓窗外出現白鼻心 眾人驚：怎麼爬上去的？

大都市裡高樓林立，窗外偶爾會出現鳥類或昆蟲等生物，但如果15樓高窗戶外頭出現的不是鳥而是別的動物，可是會讓人覺得相當意外。一名網友在臉書貼出一段影片，只見半夜時候，他的房間鐵窗外竟然出現一隻「白鼻心」，讓他看傻了眼，影片一出也讓許多網友驚呼不已，頻問「到底怎麼爬上去的？」

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出的影片可看到，今（24）日凌晨左右，他的房間窗戶外出現一隻不速之客，仔細一看竟然是隻俗稱「果子貍」的白鼻心！當時原PO正準備要就寢，聽到鐵窗外有聲音便去查看，沒想到竟然看到這隻小動物，更讓他訝異的是自己住家是在15樓高，這隻白鼻心到底怎麼出現的？不過因為夜深了，原PO也無法抓牠，只能無奈的說「跑來我房間幹嘛？老子要睡覺別來煩我」。

影片曝光後引來許多網友熱議，「這麼高掉下去不得了」、「你家社區生態也太好了吧」、「野生的？怎麼會跑到那麼高？」、「等等，牠怎麼爬上來的？」、「好恐怖唷…好怕牠摔下去」、「15樓…也太會爬了吧？」、「真好，我家來的只有蟲跟壁虎」、「小時候家裡有養，好懷念呀」、「影片中感覺是很快就爬走了，一堆人在說救牠，但也要考慮當下情況，萬一開窗嚇到牠直接掉下去不是更慘」。還有網友建議通知有關單位處理，「讓牠進來，然後通知消防，他們會暫時安置到動保。不然牠摔下去你也會難過吧」、「放牠進來後，打給動保處帶走吧」。

有些網友質疑這隻白鼻心是否是住戶飼養，「我有看錯嗎？白鼻心？誰家偷跑的？」、「果子貍…會不會是誰養跑掉了？」、「這是有人養的吧？」、「可能是鄰居養的」，原PO也回覆表示「不能養！二級保育類動物」，不過根據農委會的公告，去年（2019）1月已經將白鼻心、山羌、台灣獼猴等8種動物從「保育類」野生動物，降為一般野生動物。