48公斤「世界最胖山貓」大叔照爆紅 因心臟病死亡

德國的動物園有隻雄山貓，結紮後體重直線上升，肥胖的模樣引起民眾矚目，還因此被廣告公司相中成為動物明星。本月中旬因年紀大和心臟病死亡。

德國什文福野生動物園（Schweinfurt Wildlife Park）有一隻「世界最胖山貓」名叫魯福斯（Rufus），從2013年結紮後缺乏性慾，不再愛追著母山貓跑，很少走動加上懶惰致體重飆升，體重高達48公斤，比一般成年山貓重超過13公斤。

福態模樣的魯福斯成為動物明星，網友拍下牠的坐姿照片，看起來活像個大叔，在社群網站上瘋傳。2018年魯福斯獲得媒體報導，2019年曾登上美國速食廣告。園方表示，福魯斯雖然胖但身體健康，經常去偷其他山貓同類的食物，牠有在定期接受健康檢查。

據Daily Star報導，什文福野生動物園上周公布福魯福斯死亡的消息，並強調牠不是因過胖而死，而是因年紀大衍生的心臟疾病。15歲的魯福斯過去幾個月都為心臟病所苦，13日因呼吸困難，園方診斷後為牠安樂死。