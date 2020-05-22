超萌水豚君陪你吃飯！ 日動物園派水豚君玩偶保持社交距離

大都市裡高樓林立，窗外偶爾會出現鳥類或昆蟲等生物，但如果15樓高窗戶外頭出現的不是鳥而是別的動物，可是會讓人覺得相當意外。一名網友在臉書貼出一段影片，只見半夜時候，他的房間鐵窗外竟然出現一隻「白鼻心」，讓他看傻了眼，影片一出也讓許多網友驚呼不已，頻問「到底怎麼爬上去的？」

2020-05-24 11:08