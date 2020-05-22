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超萌水豚君陪你吃飯！ 日動物園派水豚君玩偶保持社交距離
疫情期間，許多餐廳為了讓民眾保持社交距離，紛紛推出許多創意點子。而這間位於日本「伊豆仙人掌動物公園」的一間餐廳，則派出毛茸茸的「水豚君」玩偶執行這個重要任務，成為該餐廳的一大賣點。
日本靜岡市「伊豆仙人掌動物公園」以水豚聞名，之前就曾因為「給水豚泡柚子湯」而爆紅。而在疫情期間，伊豆仙人掌動物公園的餐廳為了讓人們保持社交距離，在座位上放了毛茸茸的水豚君大玩偶，不但可確保人與人之間不會太靠近，又能吸引喜歡水豚君的大朋友小朋友前來消費，成為餐廳一大賣點。
水豚君佔據餐廳的模樣，也讓去過的網友笑稱「真的很擠」，餐廳的照片po上Twitter，獲已有30萬個讚，網友看見照片後也紛紛表示「太可愛了」、「我要去這裡吃飯」、「超療癒的空間」。
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