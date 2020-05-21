鏟屎的滾啦！喵星人躲飼主背後搞怪 張大眼古怪表情好搶鏡

貓咪行為有時難以解讀。日本有網友在Twitter貼圖分享喵星人在凳子上的奇怪行為，笑言牠內心可能想趕走主人。

照片所見，與主人共坐同一張椅子的喵星人，突然對著主人背部瞪眼張口，做出古怪表情。而從另一組圖片所見，貓咪還曾做出瞪大眼發呆的表情。

不少網友看後紛紛恥笑貓咪樣子囂張，似乎很不滿主人與其同佔一張椅子，但也有網友認為貓咪發呆模樣好可愛。

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文章授權轉載自《香港01》